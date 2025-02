Vino, Chianti Lovers raddoppia: anteprima il 19 febbraio e a maggio evento itinerante

Firenze, 2 febbraio 2025 – Non uno, bensì due eventi. Il Consorzio Vino Chianti raddoppia e lancia due appuntamenti per Chianti Lovers. Il 19 febbraio alla Fortezza da Basso di Firenze ci sarà l’Anteprima, che quest’anno sarà aperta soltanto ai giornalisti: un’intera giornata, dalle 9 alle 18, durante la quale verranno proposte degustazioni. L'evento di maggio sarà, invece, aperto a tutto il pubblico e sarà itinerante. "Un appuntamento tradizionale, l’altro innovativo: in un momento di importanti sfide per il mondo del vino, il nostro Consorzio sceglie di raddoppiare e rilanciare – dice il presidente del Consorzio Vino Chianti, Giovanni Busi -. L’evento di maggio nasce dall’idea di ribaltare la consuetudine: solitamente convocavamo tutti gli appassionati di vino alla Fortezza da Basso, quest’anno saremo noi ad andarli a cercare e incontrare in città. Un nuovo modo di portare il prodotto al consumatore, vero e reale destinatario di tutti i nostri sforzi, e diffondere lo stile Chianti alle nuove generazioni. "Il primo appuntamento in programma è dunque per il 19 febbraio alla Fortezza da Basso di Firenze. Dove torna, al Padiglione Arsenale (ingresso “Porta Soccorso alla Campagna - Viale F. Strozzi, 1) l’evento vitivinicolo Anteprima Chianti Lovers & Rosso Morellino, organizzato dal Consorzio Vino Chianti e dal Consorzio Morellino di Scansano. Le degustazioni, come dicevamo, saranno dedicate soltanto a giornalisti senza apertura al pubblico. È prevista un’area unica dedicata alla stampa con servizio sommelier alla carta. Dalle 9 alle 18 si terranno degustazioni delle nuove annate Chianti D.O.C.G. Annata 2024, Superiore 2023 e Riserva 2022, in uscita nel 2025 e Morellino di Scansano D.O.C.G. Annata 2024 e Riserva 2022, in uscita nel 2025. E dopo questo primo appuntamento dedicato agli addetti ai lavori, il secondo sarà invece dedicato a tutti gli appassionati. “Il Chianti continua a crescere nel bicchiere e questo è il dato più importante dopo anni di sacrifici da parte delle imprese nella ristrutturazione dei propri vigneti. Arriviamo con prodotti di alto livello e questo ci dà la possibilità di poter affrontare i mercati mondiali con molta serenità -sottolinea il presidente Busi -. I nostri biglietti da visita sono storia e qualità ". Secondo i dati Artea, la vendemmia 2024 del Consorzio Chianti ha fatto registrare una produzione di uva di oltre 1 milione e 150mila quintali, una produzione di vino di 805.796 ettolitri, con una superficie rivendicata di 13.642 ettari. Maurizio Costanzo