Vicchio, la ‘Fiera Calda’ si farà e dà appuntamento al 28 agosto

Vicchio (Firenze), 2 agosto 2024 - La ‘Fiera Calda’ si farà. E presenterà la sua veste consueta, un richiamo alla tradizione, e qualche particolarità in più. Come un nuovo logo, che si ispira al sole e alle stelle dipinte da Giotto nella Cappella degli Scrovegni. Intanto, è in pubblicazione sul sito del Comune l’avviso per la ricerca di sponsorizzazioni. Manca meno di un mese all’edizione di quest’anno, che va da mercoledì 28 agosto, prologo con la Fiera del Bestiame, a domenica 1 settembre. Il programma è ormai pronto: musica con live band e djset, animazione, street food, artigiani in mostra e artisti di strada, laboratori per bambini, il protagonismo delle associazioni locali con attività e spazi, dimostrazione dei mestieri di un tempo, il mercato della Fiera e il mercatino dei produttori agricoli, presentazioni di libri e attività culturali, il trofeo del tiro alla rulla, l’esibizione della Vicchio Folk band, il ritmo scatenato dei Funk Off, e tanto altro ancora, senza dimenticare lo spettacolo pirotecnico a chiusura. Lo ha detto in Consiglio comunale l’assessore a Cultura e Sviluppo economico Marco Gasparrini smentendo così le voci che davano per saltata la manifestazione: “Siamo partiti letteralmente da zero, cioè zero risorse. Il capitolo di bilancio era vuoto, non un euro - precisa l’assessore Marco Gasparrini -. Ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo incontrato la disponibilità delle associazioni e di tante persone che hanno dato il loro contributo, anche gratuitamente. Grazie alla collaborazione e le sinergie il programma è definito”. L’assessore ha poi sollevato un’altra questione, “social”: la pagina Facebook “Fiera Calda Vicchio” che “tutt’a un tratto è sparita. Quella pagina era in uso all'amministrazione. Fu creata ai tempi dell’amministrazione Izzo e gli accessi erano stati passati per dare una continuità di gestione, essendo utile alla promozione e visibilità della manifestazione. La pagina non esiste più, non è più visibile da quando ci siamo insediati. Questa situazione al momento svantaggia Vicchio e i vicchiesi, la Fiera Calda stessa. Chi c’era prima di noi chiarisca”. Intanto, è in pubblicazione sul sito del Comune l’avviso per la ricerca di sponsorizzazioni. I soggetti interessati hanno tempo fino al 16 agosto per presentare la proposta di sponsorizzazione. Maurizio Costanzo Maurizio Costanzo