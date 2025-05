Uffizi, ingresso serale a 1 euro per la Notte dei Musei

Firenze, 14 maggio 2025 - Ingresso per la Galleria degli Uffizi a 1 euro nella “Notte Europea dei Musei”. È una speciale occasione per visitare in notturma uno dei musei più belli e prestigiosi al mondo quella che avranno i visitatori sabato 17 maggio. Per l'occasione il museo degli Uffizi effettuerà un’apertura straordinaria serale, alla tariffa di 1 euro (fatte salve le gratuità di legge), prolungando l’orario di apertura fino alle ore 22, nelle le seguenti modalità: ingresso con tariffe ordinarie dalle ore 8,15 alle 18,30; chiusura della biglietteria dalle ore 18,30 alle ore 19,00; per la Galleria degli Uffizi in occasione della Notte Europea dei Musei apertura con tariffa a 1 euro, dalle ore 19; ultimo ingresso alle ore 20,30; chiusura del Museo degli Uffizi alle ore 22.