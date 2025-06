Uffizi, al via gli incontri alla scoperta degli Etruschi

Firenze, 9 giugno 2025 - Gli Etruschi, i loro misteri, le loro origini e la loro storia saranno al centro di una rassegna di 15 incontri di approfondimento, organizzato da Uffizi e Istituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici con sede a Firenze in collaborazione con la Regione Toscana. Le conferenze, ospitate nell’Auditorium Paolucci della Galleria, si svolgeranno di mercoledi dall’ 11 giugno all’8 ottobre (con inizio ore 17). A parlare saranno docenti universitari, specialisti ed esperti della misteriosa civiltà mediterranea. La partecipazione sarà a ingresso libero. Negli ultimi decenni sugli etruschi si sono registrate molte nuove scoperte; ci sono stati notevolissimi progressi negli studi e nelle ricerche dedicati a questo popolo, che ha avuto un ruolo di primissimo piano nella storia dell’Italia Preromana. L’obiettivo del ciclo di incontri agli Uffizi è affrontare in modo organico e coerente tutte le principali novità sui più rilevanti aspetti della storia e dell’archeologia degli Etruschi, per offrire al pubblico interessato un quadro completo e aggiornato su questa civiltà, affrontandone e illustrandone i temi di maggiore importanza. Dal dibattutissimo problema delle origini, si passerà a quello altrettanto caldo della lingua, a quello delle città e della loro organizzazione interna, ai luoghi di sepoltura (le grandi necropoli d’Etruria), ai culti e alla religione, alle manifestazioni artistiche (scultura, pittura, bronzistica), alla struttura politica e alle cariche magistratuali, alla loro presenza territoriale nell’Italia antica, dal Po al Sele, con una ampiezza maggiore rispetto a quanto solitamente si credeva, al loro ruolo di navigatori e commercianti nel Mediterraneo, ai rapporti e alle relazioni culturali con i Greci e con gli altri popoli dell’Italia Antica, e alla loro fine nell’impatto con Roma. Il 2025 è anche l’anno di una importante ricorrenza: proprio 40 anni fa, il 1985 fu l’”Anno degli Etruschi”, iniziativa della Regione Toscana alla quale parteciparono Università, Soprintendenze, Musei e, con un ruolo di coordinamento culturale, anche l’Istituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici. Si tennero importanti Mostre a Firenze, Arezzo, Siena, Volterra, Orbetello Cortona e Perugia nelle quali furono presentati e illustrati al pubblico monumenti e materiali degli Etruschi e della loro civiltà. Da allora sono state moltissime le novità dovute a scavi e ricerche; il ciclo di conferenze si propone di farle conoscere al pubblico.