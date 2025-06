Firenze, David Bowie raccontato da Andrea Fumagalli chiude 'La città dei lettori'

Firenze, 6 giugno 2025 – Sarà un racconto del mito di David Bowie firmato da Andrea “Andy” Fumagalli, iconico cofondatore dei Bluvertigo, a far calare il sipario su La città dei lettori, il festival che catalizza ogni anno a Villa Bardini, Firenze (Costa San Giorgio 2), i protagonisti della letteratura contemporanea, promosso da Fondazione CR Firenze e a cura di Associazione Wimbledon Aps, con la direzione di Gabriele Ametrano. Appuntamento l'8 giugno alle ore 19 sul belvedere per l’evento conclusivo della kermesse, che in questa 8/a edizione ha contato oltre 100 ospiti per 5 giornate tra presentazioni, talk, reading e iniziative speciali.

Da non perdere durante la giornata anche l’incontro con Csaba dalla Zorza, autrice e conduttrice da oltre 800K follower su Instagram, che alle 16.30 sulla terrazza introdurrà al pubblico il suo esordio al romanzo con “La governante” (Marsilio); la lectio di Ilide Carmignani, celebre per le traduzioni di Roberto Bolaño, che alle 12.00 nella serra racconterà l’immenso poeta, scrittore e saggista cileno a poche settimane dall’uscita della nuova raccolta di racconti per Adelphi; l’appuntamento con l’Archivio Foto Locchi, il più grande archivio fotografico sulla storia di Firenze, che alle 13.30 nel salone della Villa metterà a disposizione i propri tesori in una presentazione dedicata alla Firenze del ‘900 a cura di Erika Ghilardi; alle 17.00 sul belvedere il dialogo tra Piero Martin - ordinario di fisica sperimentale all’Università di Padova, fellow dell’American Physical Society e coordinatore delle attività di fisica di DTT, nuovo grande esperimento di fusione italiano - e la sociolinguista Vera Gheno su “Questo è quanto” (Laterza), introduzione alla fisica quantistica per stupirsi davanti a una delle più profonde conquiste dell’intelletto umano (ingresso gratuito con registrazione obbligatoria a www.lacittadeilettori.it, con biglietto omaggio alla mostra “Caravaggio e il Novecento”). Per i lettori mattinieri le attività del festival partono alle 10.00 sul prato della Villa con “Yoga tra le righe”, sessione yogica e meditativa a cura dell’insegnante Ilaria Castellino a partire dalle parole di “Un nuovo mondo” di Eckhart Tolle (Mondadori). A seguire, alle 11.00 nella serra, Alessandro Gnocchi presenterà la nuova edizione de “La carta del Carnaro” di Gabriele D’Annunzio, di cui è curatore per la casa editrice Giubilei Regnani, in dialogo con Alessandro Viti, e alle 11.30 sul prato sarà il momento di “Esperienza book”, il format per cercare il benessere tra le pagine di un libro guidato dalla coach Raffaella Martinelli, che per l’occasione condurrà un momento di visualizzazione guidata insieme a Niccolò Rabbiosi e Ruben Edgardo, autori di “Ta-Rog. La via dei Re” (WriteUp).

Alla stessa ora nel salone Antonio Pascale, autore e divulgatore scientifico, racconterà insieme al giornalista Simone Innocenti l’ultimo romanzo “Cose umane” (Einaudi), seguito alle 12.30 da Claudio Piersanti, che converserà con Martina Lazzerini su “La Finestra sul porto” (Gramma Feltrinelli), storia della forza di un amore che assomiglia a quella del mare. E poi alle 12.30 in limonaia Fabio Albertini, esperto di tarocchi, racconterà suo “Mano ai tarocchi” (Gribaudo), per scoprire come le carte possano diventare una mappa per esplorare il mondo e sé stessi, insieme all’autrice e traduttrice Serena Ferraiolo; alle 14.00 in serra Giuliana Salvi, sceneggiatrice e autrice per lo schermo, all’esordio editoriale con “Clementina” (Einaudi), ripercorrerà la storia della bisnonna, che nella Lecce del primo Novecento ha cambiato il destino di decine di ragazze e ragazzi, in conversazione col libraio Alessandro Sapuppo; alle 14.30 in salone Ilide Carmignani introdurrà insieme al giornalista Wlodek Goldkorn il saggio scritto a quattro mani con la traduttrice Elena Battista “Saltare nelle pozzanghere” (Rizzoli), dedicato alle parole intraducibili che arrivano da tutto il mondo per indicare gioie semplici e quotidiane.

Si prosegue nel pomeriggio: alle 15.30 in serra lo scrittore Premio Strega 2022 Mario Desiati parlerà del nuovo lavoro “Malbianco” in conversazione con Martina Lazzerini (Einaudi); alle 15.30 nel salone Annalisa Menin, con la giornalista Geraldina Fiechter, porterà l’ultimo libro “L’Anna che verrà”(Giunti); alle 16.00 in serra Vanni Santoni, racconterà l’ultimo torrenziale romanzo “Il detective sonnambulo” (Mondadori), affiancato dal traduttore Edoardo Rialti; alle 16.30 in limonaia gli storici dell’arte e giornalisti Roberta Scorranese e Claudio Pescio saranno protagonisti di un talk sul corpo nell’arte a partire dalle rispettive pubblicazioni; alle 17.30 in terrazza lo storico e filosofo Tommaso Codignola, autore de “La civiltà dell’eccesso” (Edizioni Storia e Letteratura), esplorerà il tempo che stiamo vivendo, tra un’esteriorità sempre più debordante e un’interiorità sempre più impoverita, in dialogo con lo scrittore Cosimo Calamini; alle 18.30 sempre sul terrazzo Domenica Luciani, autrice per ragazzi e ragazze all’esordio nel mondo della letteratura per il pubblico adulto insieme al giornalista Riccardo Bigi racconterà il memoir “Una lavatrice in paradiso” (Edizioni Toscana Oggi). Dedicato ai giovani lettori il pomeriggio con Elena Triolo, fumettista con oltre 23K follower su Instagram che accompagnerà il pubblico in erba alla scoperta dell'ultimo lavoro “Il segreto dell'uccellino azzurro” (Editore Il Castoro), dagli 8 anni in su. Ingresso gratuito con registrazione obbligatoria a www.lacittadeilettori.it.