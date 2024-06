Tour de France, in piazza Ognissanti a Firenze le 'Letture in bicicletta'

Firenze, 26 giugno 2024 - In occasione del Festival di Cannes, l’Institut français Italia e France Odeon si associano per celebrare l'evento della partenza del Tour de France da Firenze, con una rassegna cinematografica dedicata al ciclismo, dal titolo Aspettando il Tour, che si svolgerà a Firenze fino 29 giugno 2024, in collaborazione con il Comune di Firenze, nel quadro dell’Estate Fiorentina 2024. La cornice dell’evento sarà piazza Ognissanti, nel centro di Firenze, dove verrà allestita un’arena en plein air. Delle attività ed incontri saranno anche proposti nella sede dell’Institut français Firenze, situato nella stessa piazza. Tra le iniziative da segnalare, oggi e domani, l'evento 'Letture in bicicletta', con estratti di testi letterari o saggi sul ciclismo che saranno letti ad alta voce, in italiano e francese. Gli eventi sono a cura dell’Institut Français Firenze e della Librairie Française di Firenze. Il 26 giugno è poi in programma il film 'Wonderful losers: a different world” di Arunas Matelis, il giorno successivo 'Totò al giro d'Italia' di Mario Mattoli.