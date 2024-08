Toscana, torna la “Domenica al Museo”. Ecco i luoghi dove si entra gratis

Firenze, 31 agosto 2024 - Nuovo appuntamento il 1 settembre con l’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratuito la prima domenica di ogni mese in tutti i monumenti, musei, gallerie, parchi e giardini monumentali dello Stato. Come di consueto molti dei luoghi della cultura statali della Direzione regionale Musei nazionali Toscana del Ministero della Cultura diffusi su tutto il territorio regionale saranno aperti gratuitamente con le mostre temporanee ancora in corso, visite tematiche e iniziative.

FIRENZE

A Firenze si potrà visitare il MAF Museo archeologico nazionale di Firenze in piazza S.S. Annunziata, ore 8.30-14 (ultimo ingresso ore 13.15); il Cenacolo di Andrea del Sarto via di San Salvi, 16 ore 8.15-13.50; il Parco di Villa il Ventaglio ore 8.15-18.30; il Giardino della Villa medicea di Castello ore 8.30 - 18.30 (ultimo ingresso 18.00); la Villa medicea della Petraia Ingresso gratuito ore 8.30 - 18.30 (ultimo ingresso 17.30). Villa ingresso ore 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 con visite accompagnate fino a un massimo di 25 persone. La Villa medicea di Cerreto Guidi e Museo storico della Caccia e del Territorio ore 8.30 - 17.30 (ultimo ingresso 17.00). Visite accompagnate a cura dello staff senza prenotazione fino a un massimo di 25 persone alle ore 9.00 - 10.00 - 11.00 - 12.00 - 15.00 – 16. Apertura straordinaria serale e visite guidate gratuite alle 20 e alle 21.30 della Villa medicea di Poggio a Caiano per la rassegna “Villinvita” a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Le due visite in programma saranno dedicate a saranno dedicate al Museo della Natura Morta, che aprirà la sua collezione di più di duecento dipinti eseguiti su commissione medicea tra la fine del Cinquecento e la prima metà del Settecento.

AREZZO

Ad Arezzo si potrà visitare la Basilica di San Francesco prenotazione obbligatoria piazza San Francesco, 1 ore 13-18 (ultimo ingresso ore 17.30); il Museo Archeologico Nazionale “Gaio Cilnio Mecenate” e Anfiteatro romano ore 9.00 - 19.30 (ultimo ingresso ore 18.30); al Museo archeologico nazionale Gaio Cilnio Mecenate per Arezzo. La città di Vasari prosegue fino al 2 febbraio 2025 la mostra “I Vasari “vasai” e la produzione ceramica aretina di età antica; il Museo di Casa Vasari ore 8.30- 18 (ultimo ingresso 17); il Museo Nazionale d'Arte Medievale e Moderna ore 8.30-13.30, ultimo ingresso ore 12.30; All'Abbazia di San Salvatore a Soffena a Castelfranco Piandiscò alle 21.15 apertura straordinaria serale con approfondimenti sui progetti di restauro e concerto “Sacre meditazioni” di musica sacra corale. Il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari dell’Alta Valle del Tevere - Palazzo Taglieschi ad Anghiari ore 10.00 - 15.00 (con ingressi ogni ora e ultimo ingresso alle 14.00). A Cortona l’Area Archeologica del Sodo e Tomba di Camucia ore 10-19 (sempre a pagamento). Nell’Area archeologica del Sodo fino al 18 settembre si può visitare la mostra di Renzo Francabandera “Archeologia del presente”, compresa nel biglietto d’ingresso.

GROSSETO

A Grosseto aperte l’Area Archeologica di Roselle ore 8:15-19:45 (ultimo ingresso alle ore 19.00); l’Area archeologica di Vetulonia ore 9:45-18.30 e il Museo Archeologico Nazionale ed Area Archeologica di Cosa ore 9:45-18.45 (ultimo ingresso ore 18).

LIVORNO

Porte aperte al Museo archeologico nazionale di Castiglioncello ore 17-20; al Museo nazionale delle residenze Napoleoniche Palazzina dei Mulini a Portoferraio ore 9-13 e al Museo nazionale delle residenze Napoleoniche Villa S. Martino sempre a Portoferraio ore 9-13.

LUCCA

A Lucca porte aperte al Museo nazionale di Villa Guinigi ore 9-19.30 (ultimo ingresso ore 18.00) , al Museo nazionale di Palazzo Mansi ore 9-19.30 (ultimo ingresso ore 18.00).

PISA

Porte aperte al Museo nazionale di San Matteo ore 9:00 alle 13:30 (ultimo ingresso alle ore 13:00), al Museo Nazionale di Palazzo Reale ore 9:00 alle 13:30 (ultimo ingresso alle ore 13:00); al Museo nazionale della Certosa Monumentale di Calci prenotazione obbligatoria con ingressi esclusivamente con visite accompagnate a cura del personale del museo alle ore 9.00 - 10.00 - 11.30 - 12.30; Museo delle Navi Antiche di Pisa ore 10.30 - 20.30 (ultimo ingresso ore 19.30). Sempre a pagamento. A Pisa al Museo nazionale di San Matteo alle ore 10:00 il professor Marco Collareta, già docente di Storia dell’arte medievale all’Università di Pisa, terrà una conversazione su "le Croci del Museo nazionale di San Matteo". Al Museo delle navi antiche è in corso la mostra “Paolo Staccioli. Un viaggiatore affascinato dall’antico” fino al 21 settembre 2024.

PISTOIA

Porte aperte al Museo nazionale di Casa Giusti a Monsummano Terme esclusivamente con visite accompagnate dalle ore 8.00 alle 14.00 e dalle ore 15.00 alle 18.

PRATO

Porte aperte alla Villa Medicea di Poggio a Caiano e Museo della Natura Morta Ingresso gratuito. Parco ore 8.15 - 17.00 (ultimo ingresso ore 16.30). Ingresso senza prenotazione. Villa, appartamenti monumentali e Museo della Natura morta. Prenotazione obbligatoria, ingresso ogni ora con visite accompagnate dalle 8.30 alle 15.30. Non si effettua la visita delle ore 13.30. Area archeologica di Comeana (PO). Tumuli di Montefortini e Boschetti ore 9.30 – 12-30.

SIENA

Porte aperte al Museo Nazionale Etrusco di Chiusi. Necropoli di Poggio Renzo e Tomba del Colle dalle 8.30 alla 20.00 (ultimo ingresso ore 19.30). Al Museo prosegue fino al 31 agosto la mostra “Chimera. La Scoperta. Il Mito”, opere plastiche di Giuseppe Venturini compresa nel biglietto d'ingresso.

