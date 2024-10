Talk4 future illumina Marradi: Wikipedro, Lorenzo Baglioni e Gaia Nanni parlano ai giovani

Firenze, 3 ottobre 2024 - Parlare ai ragazzi di futuro: lo hanno fatto a Marradi nell’ambito di Talk4 future tanti ospiti, beniamini dei giovani: Wikipedro, Lorenzo Baglioni, Gaia Nanni, Enea De Vita, Stefano Mordini, Carlotta Ragazzini. Sono saliti sul palco ritrovandosi insieme al Teatro degli Animosi.

Partendo dalle loro esperienze professionali, hanno raccontato di come i loro sogni siano diventati realtà e di come siano riusciti a realizzare i propri obiettivi personali, sportivi e professionali. “Oggi siamo qui a parlare ai giovani, con i giovani – ha detto Lorenzo Baglioni -. Gli ho raccontato che secondo me è molto importante riuscire a mantenere sempre viva quella fiamma che, dentro di noi, dovrebbe essere sempre accesa. E questa fiamma è la curiosità, che ti porta verso terre inesplorate, che ti conduce verso le tante risposte alle tante domande che inevitabilmente ci facciamo”.

Lorenzo Baglioni, che tornerà sullo stesso palco di Marradi con il suo spettacolo “Canzoni a colori”, ha lanciato il suo messaggio alle nuove generazioni: “Ci vuole tanta curiosità e tanto lavoro, e vedrete che le cose belle arriveranno”. Tutti gli ospiti dal palco hanno lanciato, a una voce sola, un messaggio di speranza rivolto alle nuove generazioni, chiamate a seguire con tenacia le proprie passioni, le aspirazioni, e a dare concretezza ai propri progetti. Come è emerso dalle varie testimonianze, l’importante è darsi degli obietti, puntando a raggiungere quei traguardi percorrendo con determinazione la propria strada. Un invito che dal palco di Marradi è stato trasmesso ai più giovani dalla diretta voce di chi quella strada l’ha già percorsa e con successo.

Come Wikipedro, in doppia veste di testimonial e mattatore della serata, che ha raccontato cosa c’è alla base del suo consenso sui social, dove conta 198 mila follower: “L’importante è avere delle idee e crederci sempre – ha detto - . Sono tante le opportunità legate al mondo digitale, di internet e dei social. La cosa importante è avere delle idee buone, positive, e crederci sempre. Indipendentemente dal luogo dove uno è nato o dove si trova, le può realizzare”.

L’evento, organizzato e promosso dall’associazione Marradi Inventa, è stato un successo e ha registrato il sold out. Ed è servita anche a risollevare l'umore di un territorio dopo l'alluvione del 18 settembre. “È stata una serata importante – ha detto il sindaco di Marradi, Tommaso Triberti - nella quale personaggi di diversi ambiti hanno raccontato quanto anche in un luogo come Marradi si possa costruire opportunità di futuro”. Maurizio Costanzo