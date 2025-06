Sesto Fiorentino, in scena la commedia di Pirandello 'Il piacere dell’onestà'

Firenze, 17 giugno 2025 - Un testo spietato, che fin dal titolo, pone l’accento sull’onestà, cardine di una presunta etica borghese e cuore pulsante del dramma. MetropolisTeatro torna a cimentarsi con il teatro di Luigi Pirandello. “Il piacere dell’onestà“ è lo spettacolo che la compagnia presenta mercoledì 18 giugno nel cortile della Biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino (ore 21,15). Angelo Baldovino è un “uomo senza qualità”. È la prima figura di antieroe del drammaturgo siciliano, un perdente, un relitto, ma soprattutto un uomo solo, che ha fatto dell’isolamento la personale difesa da una società che lo ha spinto ai margini. In virtù della sua condizione di reietto, viene introdotto da Maurizio come l’ideale capro espiatorio per cavar d’impaccio una giovane di buona famiglia, compromessa dal già ammogliato cugino: in cambio infatti del ripianamento dei propri debiti di gioco, Baldovino accetterà certamente di sposare la bella Agata, incinta del coniugato marchese Colli, con il beneplacito della madre di lei, Maddalena, e la promessa di chiudere un occhio sulla fedifraga liaison.

L’uomo accetta dunque su di sé il ruolo che il consesso familiare gli propone, mostrandosi tuttavia – appena un istante più tardi – un individuo ingombrante, di razionalità così caustica e tagliente da risultare esasperante. In scena Lorenzo Bittini, Tommaso Parenti, Eleonora Bassanti, Ilaria Gori, Simone Raggi e Sergio Tamborrino. Adattamento e regia di Tommaso Parenti. Biglietto 10 euro. Prenotazioni sul sito bit.ly/sestoeventi oppure telefonicamente al numero 055.4496851. Nell’ambito della rassegna “Un palco in biblioteca”. Info e programma sul sito della Biblioteca Ragionieri www.bibliosesto.it.