Sergio Orsi, la vita e lo sport. Tutto in un libro

Firenze, 25 febbraio 2024 – “Sergio Orsi, un’avventura umana di passione sportiva”, è il titolo del libro che ripercorre la carriera sportiva e accademica del professor Sergio Orsi (1918-2008), uno dei grandi protagonisti del Novecento, unico fiorentino fino a oggi ad aver ricoperto la carica di presidente di una federazione internazionale olimpica, quella della canoa, che nel corso della sua dirigenza ha portato ai vertici mondiali, al pari delle altre nazioni tradizionalmente più forti.

Al tempo stesso, tra le numerose cariche accademiche ricoperte, è stato professore emerito di Agronomia e Coltivazioni erbacee all’Università degli studi di Firenze, presidente della Società italiana dell’Iris e di quella toscana di Orticultura, nonché socio emerito dell’Accademia Economico-Agraria dei Georgofili di Firenze. L’opera, voluta e curata dai figli Laura e Alessandro per mantenere vivo il ricordo del padre, profondamente innamorato della “sua” Firenze che sentimentalmente ha portato sempre con sé, ovunque nel mondo, sarà presentata giovedì 29 febbraio alle ore 17 (ingresso libero) alla Società Canottieri Firenze, lungarno Anna Maria Luisa de’ Medici 8 – Firenze.

Oltre al presidente del circolo remiero del Ponte Vecchio, Michele Nannelli, e ai figli di Orsi, interverranno il professor Paolo Bagnoli, storico, e il giornalista Franco Morabito.

Il libro (Leonardo Libri editore, 212 pagine, 48 euro), è articolato in tre sezioni. La prima ripercorre la storia sportiva di Orsi da quando, giovanissimo, iniziò a giocare a calcio nella “Renzo Magli”, una squadra giovanile della Fiorentina, per poi passare al tamburello nelle file della Cooperativa Portabagagli dei Ferrovieri rivelandosi un battitore di ottimo livello, sino a quando si appassionò agli sport dell’acqua. Appena sedicenne fu uno dei fondatori del Circolo Dipendenti Comunali, poi diventato Circolo Canottieri Comunali di Firenze, qualche anno dopo anche socio e dirigente della Canottieri Firenze, al Ponte Vecchio. Nel giro di poco il suo impegno, la competenza e la passione lo portarono a scalare i vertici della Federazione italiana canottaggio e a far sì che la Federazione italiana canoa - della quale divenne presidente - si rendesse autonoma da quella del remo. Dopo aver assunto svariati incarichi a livello internazionale, nel 1981 fu eletto alla presidenza della International Canoe Federation della quale rimase alla guida fino al 1998 quando, non candidandosi per la riconferma, fu nominato presidente onorario. Durante il lungo periodo della sua massima carica ha viaggiato in lungo e in largo nel mondo allacciando relazioni – quasi sempre amichevoli - con le personalità più importanti, a livello politico e sportivo, dei rispettivi Paesi.

La seconda sezione riguarda il ritratto del “Professore”, l’accademico emerito della Facoltà di Agraria dell’Università degli studi di Firenze, nel ricordo di Franco Scaramuzzi e Giampiero Maracchi, rispettivamente presidente e vice dell’Accademia dei Georgofili di Firenze.

La terza, infine, raccoglie un’ampia galleria fotografica che spazia nell’arco intero della vita di Orsi, con molte immagini che richiamano situazioni e panorami ormai definitivamente scomparsi o appartenenti al passato. Fanno parte dell’opera anche molte testimonianze di personaggi (atleti, giornalisti, dirigenti) che hanno avuto modo di conoscere Orsi e di apprezzarne la fiorentinità e l’integrità morale che lo hanno accompagnato per sempre.