Scarperia, presentazione del libro-cd 'Saligia. Le 7 vie del vizio'

Firenze, 18 novembre 2024 - Sette vizi, sette storie, nove tracce musicali, un acronimo: Saligia (Superbia, Avarizia, Lussuria, Ira, Gola, Invidia, Accidia). È uscito a novembre una narrazione a più voci che prende forma nel combinato di un libro di racconti e di un cd con nove tracce musicali. La prima presentazione-concerto è in programma venerdì 22 novembre alle 21,30 allo Spazio Brizzolari di Scarperia (per info e prenotazioni: www.spaziobrizzolari.com, [email protected] ).Le 7 vie del vizio (libro+cd Edizioni I libri di Mompracem 2024) nasce da un progetto sonoro degli Alan+, band formata da Tony Vivona e Alessandro Casini, a cui si sono uniti sette scrittori, ciascuno interprete di un vizio: Laura Tabegna – Superbia, Daniela Chisci – Avarizia; Stefano Regolo – Lussuria; Massimiliano Scudeletti – Ira; Stefania Robassa – Gola, Francesca Danese - Invidia, Claudia Muscolino – Accidia. In questa nuova sfida, gli Alan+ hanno virato verso un orizzonte sonoro diverso. Le produzioni musicali precedenti, come Anamorfosi (Urtovox - maggio 2021) erano caratterizzate dall’ispirazione di testi poetici narrativi su cui generare la traccia sonora. Uno spoken-word con un forte imprinting di stampo post rock o più genericamente alternative, definibile nel suo insieme art rock. Con Saligia si sono ribaltate le parti: dalle nove tracce (sette che portano il titolo di ogni vizio, un intro e un outro) sono nati i sette racconti. Il risultato è un’immersione sensori­ale negli abissi umani, un’opera post rock elettronica dalle molteplici sfumature dark. Questa sfida è stata accolta anche dalla neonata casa editrice fiorentina I libri di Mompracem, che ha creduto al progetto e al combinato musica-letteratura come linea narrativa vincente. Insieme agli Alan+ hanno suonato i musicisti: Lorenzo Desiati; Franco Poggiali Berlinghieri; Mariachiara Gaddi; Laura Sbaccheri; Raffaello Mei. Paolo Moretti ha realizzato i disegni originali; Alessandro Casini la grafica e l’impaginazione Ogni brano letterari­o, ogni vizio capitale ha un suo importante e fondamentale supporto sonoro, un accompagnamento vitale e perfetto, una sintonia disturbante ma efficace degli Alan+. Il libro-cd si può acquistare direttamente durante le presentazioni concerto in programmazione e contattando l’editore all’indirizzo [email protected]. Maurizio Costanzo