Scandicci, Rocco Papaleo in scena con ‘Esercizi di libertà’

Firenze, 8 aprile 2025 – A Scandicci domenica 13 aprile alle ore 21:15 al Teatro Aurora arriva Rocco Papaleo che porta in scena ‘Esercizi di libertà’. Si tratta dell’appuntamento conclusivo dell’edizione 2025 di Auroradisera, la rassegna frutto della collaborazione tra la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e il Comune di Scandicci. Rocco Papaleo festeggia i quaranta anni di carriera nel modo che più gli piace: scrivendo, cantando e recitando: «Sono un fortunato ‘artigiano dell’intrattenimento’, - spiega Rocco Papaleo - che grazie alla musica, alla scrittura, al cinema e soprattutto al teatro è riuscito a fare della propria passione un lavoro. Non sempre i progetti a cui ho partecipato sono stati appassionanti, così mi sono regalato un’occasione per esprimere completamente me stesso, un esercizio di libertà. Alla festa l’invitato principale sarà il pubblico che mi ha permesso con la sua dedizione, il suo affetto e, a volte, anche con le sue critiche di sentirmi compiuto tutte le volte che sono salito sul palcoscenico, con l’ambizione di essere un po’ divertente e nella migliore delle ipotesi un po’ emozionante».

La regia dello spettacolo è di Valter Lupo, pianoforte e voce Arturo Valiante, percussioni e voce Davide Savarese, fornelli e voce Giampiero Da Dalto, disegno luci Marco Palmieri, foto Alessandra Trucillo, scenografia Nicola Papaleo, suono Alberto Recchia, distribuzione Barbara Trost, produzione Stefano Francioni produzioni. Nel corso della sua carriera, Rocco Papaleo ha saputo coniugare talento e versatilità, muovendosi con disinvoltura tra cinema, teatro e televisione. Ha lavorato con registi come Giovanni Veronesi, Leonardo Pieraccioni e Paolo Genovese, lasciando il segno con uno stile inconfondibile: ironico, surreale, profondamente umano. Una poetica personale che gli ha garantito il consenso del pubblico e della critica, rendendolo una delle voci più originali e riconoscibili del panorama artistico italiano. L’appuntamento con Papaleo si preannuncia imperdibile, non solo per il valore dell’artista, ma anche per ciò che rappresenta: la conclusione di una stagione teatrale capace di coniugare qualità artistica e partecipazione, e lo slancio verso nuove sfide per il futuro. Biglietti 16 euro intero, 13 euro ridotto (possessori Carta dello Spettatore FTS, over 65, soci Coop, soci Arci), 8 euro possessori carta Studente della Toscana, Biglietto futuro under 30 in collaborazione con Unicoop Apertura della cassa la sera degli spettacoli alle ore 19:30 al Teatro Aurora, via San Bartolo in Tuto, 1. Prevendite online nei punti vendita circuito BoxOfficeToscana (055 210804 e www.boxofficetoscana.it) Online Ticketone (https://www.ticketone.it/venue/teatro-aurora-24618/).