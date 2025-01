Scandicci, Isabella Insolvibile porta 'La storia' di Elsa Morante al Libro della Vita

Firenze, 17 gennaio 2025 - Dopo l'appuntamento rimandato la scorsa stagione, arriva domenica 19 gennaio a Il Libro della Vita a Scandicci, Isabella Insolvibile, professoressa associata di Storia contemporanea presso l’Università telematica Mercatorum. La professoressa Insolvibile parlerà del suo libro della vita, La storia di Elsa Morante, il grande romanzo scritto nel 1974 da una delle più importanti voci femminili della nostra letteratura. Isabella Insovibile si occupa di storia militare e in particolare di Resistenza, prigionia e crimini di guerra. Collabora con Rai Storia ed è membro del comitato scientifico della trasmissione “Passato e Presente” (Rai 3-Rai Storia). È autrice di monografie e saggi, tra i quali La prigionia alleata in Italia, 1940-1943, Roma, Viella, 2023; Cefalonia. Il processo, la storia, i documenti, Roma, Viella, 2017 (con M. De Paolis); Wops. I prigionieri italiani in Gran Bretagna (1941-46), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012; Kos 1943-1948. La strage, la storia, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010.

