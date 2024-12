Firenze vista dall’alto, spettacolo unico. Torna la ruota panoramica alle Cascine

Firenze, 1 dicembre 2024 – Con l'inizio di dicembre torna la ruota panoramica, con la possibilità di ammirare Firenze da un'altezza di circa 55 metri. Oggi l'inaugurazione della ruota, che si trova in piazzale Vittorio Veneto, alla presenza della sindaca Sara Funaro.

In piazzale Vittorio Veneto si trova anche la pista di pattinaggio grande oltre 1.400 metri quadrati. Si potrà accedere all'area e fare un giro sulla ruota fino al 31 marzo, mentre la pista di pattinaggio chiuderà prima, il 19 gennaio. In generale tutta l'area presenterà molte iniziative: dalle mostre mercato a quelle culturali.

Per i bambini sarà possibile lasciare la lettera di Natale a Babbo Natale. Piazzale Vittorio Veneto, che di solito viene menzionata solo per episodi di criminalità, torna così a vivere, accogliendo turisti e fiorentini grazie alla sua ruota e alla pista di pattinaggio. “Anche quest’anno grazie alla ruota panoramica e alla pista di pattinaggio sul ghiaccio piazzale Vittorio Veneto sarà un luogo di festa, di socialità e di divertimento, con un pizzico di magia, per tanti cittadini e in particolare per le famiglie con figli – aveva sottolineato l’assessore allo sviluppo economico Jacopo Vicini il giorno dell'annuncio– dopodiché la piazza sarà interessata dall’intervento di riqualificazione, già fissato dal Comune di Firenze, che la porterà ad essere uno spazio pubblico di qualità, sempre più vissuto da fiorentini e visitatori.

La ruota panoramica e le attività di corredo in questi anni sono state molto apprezzate dalle famiglie della nostra città, per questo motivo è un nostro obiettivo trovare nuovi spazi in cui ospitare questa funzione nei prossimi anni, trovando un’intesa assieme alla Sovrintendenza e con chi ha una sensibilità particolare nei confronti della città. In questi ultimi due anni la ruota panoramica è stata pensata in piazzale Vittorio Veneto per garantire un presidio sociale, che porta sempre con sé maggiore sicurezza”.