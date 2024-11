Dal Santa Claus Village a Natalia. Spettacoli, attrazioni e shopping

Il Natale è pronto a decollare. Si comincia oggi con il corteo delle natività e dei presepi viventi più lungo d’Italia. Un’anteprima d’eccezione. Da domani la città di Montanelli e del Padule si veste a festa. Oltre a Natalia – Il Paese di Babbo Natale, a cura dell’associazione Madonna delle Cinque Vie in collaborazione con la contrada Porta Raimonda, e alle iniziative promosse dalla Pro Loco Fucecchio e dal Centro Commerciale Naturale, in programma diversi appuntamenti musicali e culturali promossi dal Comune in collaborazione con il Museo Civico e Diocesano, la Fondazione Montanelli Bassi, il teatro Pacini e La Limonaia. Natalia è l’epicentro di tutto: cinque appuntamenti al Parco Corsini nei giorni 1, 8, 15, 22 dicembre e 5 gennaio, dedicati a grandi e piccoli, per assaporare la magia del Natale.

Non un semplice villaggio di Natale ma un evento interattivo dove elfi, folletti, personaggi Disney, laboratori e spettacoli musicali attenderanno i piccoli ospiti in un’atmosfera davvero magica. Negli stessi giorni la Pro Loco Fucecchio e il Centro Commerciale Naturale “Città di Fucecchio”, in collaborazione con le associazioni del territorio, promuovono attrazioni natalizie per grandi e piccoli: mercatino del capitello, esibizione Seli Dance, spettacolo Guferia ’Horus e il cappello magico di Hogwarts’, sfilata majorettes a cura di ’Dancing Majorettes’ di Roma e trampolieri luminosi, spettacolo ’L’enigmista’. Inoltre negozi aperti e pista del ghiaccio in piazza Montanelli. E’ finita? Affatto: l’associazione culturale Lemon organizza due serate di concerti – il 6 e il 7 dicembre – a ingresso gratuito patrocinate da Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune.

E ancora l’8 dicembre il Natale arriva a Massarella. La Parrocchia Santa Maria organizza il tradizionale Mercatino di Natale nella sede della Contrada Massarella, dove sarà allestito il Santa Claus Village. A partire dalle 9, e per l’intera giornata, presenza di stand con prodotti tipici locali, addobbi, cesti natalizi e idee regalo. Dalle 16 laboratori creativi per bambini in attesa dell’arrivo di Babbo Natale. E c’è ancora molto altro.