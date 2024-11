Firenze, torna il mercatino di Natale ATT

Firenze, 30 novembre 2024 - A Firenze è tempo di solidarietà col “Mercatino di Natale ATT” dove trovare tante idee regalo a sostegno delle cure domiciliari oncologiche gratuite. Torna il Mercatino di Natale dell’Associazione Tumori Toscana, Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre a Firenze presso il Palazzo Degli Affari (Sala Piano Inferiore) in Piazza Adua, 1 - orario 9.30-19. Un appuntamento, come sempre, all’insegna di shopping e solidarietà con i nomi delle grandi griffe (Prada, Scervino, Ferragamo, Villoresi Firenze, Bally e tanti altri ancora) ma anche per creazioni artigianali di gioielli e oggettistica e un vasto reparto food & wine. Alle ore 15 di Sabato 30 novembre il Presidente ATT, Giuseppe Spinelli, ha salutato i presenti e illustrato i progetti 2025 a cui saranno destinati i fondi raccolti con il Mercatino di Natale.