Proprietari di animali incontrano i veterinari grazie a 'Che Razza di Podcast'

Firenze, 14 gennaio 2025 - I proprietari e tutti gli amanti degli animali incontrano i veterinari per consigli e domande di tutti i giorni, per vivere al meglio insieme agli amici animali: sarà on air dal 22 gennaio “Che Razza di Podcast”, prodotto da reklame, l’agenzia digitale di Firenze esperta di influencer marketing. I protagonisti sono: Maurizio Di Maio (su Instagram @franca.dachshund), tenore romano, e due giovani dottori veterinari, il trevisano Luca Buosi (@dr.quattrozampe) e il livornese Saverio Meini (@savevet), si alterneranno al microfono, tra curiosità divertenti e consigli tecnici, in 12 puntate, una ogni mercoledì, su tutte le piattaforme podcast..Cani e gatti, ma anche altri animali meno convenzionali: sono loro i veri protagonisti di “Che razza di podcast”. Sarà una chiacchierata a due in cui ad accogliere l’ascoltatore ci sarà un host che rappresenta i proprietari di animali, con tante domande nel taccuino, tra insicurezze, ansie e tanta voglia di imparare. Lui è Maurizio Di Maio, romano, conosciuto su Instagram come @franca.dachshund, profilo in cui racconta la sua vita con la sua bassotta Franca e i suoi tre cuccioli. Con lui due profili interessanti, giovani e molto competenti, che oltre a consigliare, spiegare, rassicurare o mettere in guardia i proprietari, si apriranno anche regalando qualche pillola della loro vita privata, tra argomenti tabù e domande dei follower. Si alterneranno (per sei puntate l’uno) il dottor Luca Buosi, trevisano, conosciuto come @dr.quattrozampe (su Instagram e TikTok con oltre 200mila follower), giovane veterinario che si divide tra il pronto soccorso e le visite a domicilio, e il dottor Saverio Meini, livornese verace che lavora nella provincia romana, sui social @savevet, nella vita veterinario che si occupa, oltre a cani e gatti, di “animali non convenzionali” come galline, conigli, tartarughe, fino a pinguini, foche e pappagalli. Tre protagonisti diversi tra loro, ognuno con le proprie caratteristiche ma un amore comune: quello per gli animali. La produzione è a cura di reklame (https://www.reklame.it/), agenzia di marketing digitale, composta da Niccolò Guiducci e la sua squadra di giovani esperti. Con base a Firenze, l’agenzia è attiva in tutta Italia, con un’attenzione sempre maggiore per l’influencer marketing e da due anni è ormai specializzata nella nicchia pet. “L’anno parte con questo podcast a cui teniamo molto! - ha spiegato Niccolò Guiducci, Ceo di reklame - vogliamo allargare il mondo dell’influencer marketing su altri canali oltre ai social, dando la possibilità ai talent di esprimersi con contenuti più lunghi e approfonditi coinvolgendo sempre più pubblico. Crediamo molto in questo progetto e nei contenuti di valore per ampliare la nostra audience e supportare le aziende sui nuovi media”.