Centinaia di figuranti per rievocare la Passione di Cristo

Firenze, 12 marzo 2024 - Un intero paese pronto nuovamente a mobilitarsi per rievocare la Passione di Cristo, la sera del Venerdì santo, il prossimo 29 marzo. Accadde a Grassina, frazione del comune di Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze dove la rievocazione, secondo la tradizione, ha radici antiche: nasce nel XVII secolo come ringraziamento alla Vergine per la fine della peste, è tramandata come processione religiosa, venendo poi interrotta durante le due Guerre Mondiali. Ripresa dagli anni '50 è nuovamente sospesa dal 1967 al 1982. Quest'anno compie 41 anni nella versione moderna riportata in vita dal Centro attività turistica di Grassina, con centinaia di figuranti e decine di attori dilettanti. La spettacolare Via Crucis di Gesù partirà alle 21:15 da piazza Umberto I, seguita dalle scene recitate sulla collina del Calvario, nella località di Bubè. Viene allestito un maestoso corteo che accompagna il Cristo fino ai piedi del Calvario in una struggente e suggestiva coreografia. Attesi come ogni edizione migliaia di spettatori. Oltre 120 i volontari e 15 i mezzi - in particolare di Vab e Fratellanza popolare di Grassina - che daranno un contributo logistico per la manifestazione. Varie poi le iniziative collaterali.