Toscana, torna la Domenica al museo. Ecco i luoghi dove si entra gratis

Firenze, 4 maggio 2024 - Domenica 5 maggio torna l’appuntamento con l’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratuito la prima domenica di ogni mese in tutti i monumenti, musei, gallerie, parchi e giardini monumentali dello Stato. Anche molti dei luoghi della cultura statali della Direzione regionale musei della Toscana diffusi su tutto il territorio regionale saranno aperti gratuitamente con le mostre temporanee ancora in corso, visite tematiche e iniziative. A Firenze aperti il Museo archeologico nazionale e il Cenacolo di Andrea del Sarto a San Salvi. Si potranno visitare i tesori dei parchi storici e delle Ville medicee fuori porta come Poggio a Caiano e Cerreto Guidi o a Firenze del Parco di Villa il Ventaglio e del Parco romantico della Villa medicea della Petraia recentemente riaperto. Ma il capolavoro più atteso si trova nel Giardino della Villa medicea di Castello, dove liberata dai ponteggi torna visibile la Grotta degli Animali appena restaurata con il suo scenografico serraglio scolpito con decine di animali in marmi policromi, le straordinarie vasche e gli intarsi di conchiglie e pietre multicolori che hanno recuperato l’incanto originario e soprattutto con gli antichi giochi d’acqua ripristinati e accesi tutti i sabati e le domeniche alle 10.30, 12.30, 16 e 18.00. Fino al 30 giugno proseguono inoltre le visite accompagnate a cura dello staff all’interno della Grotta da giovedì a domenica, alle 11 e 17 senza prenotazione.

Aperte anche tutte le Aree archeologiche: i Tumuli di Montefortini e Boschetti a Comeana, Il tumulo del Sodo a Cortona, il Museo archeologico nazionale di Castiglioncello e nella provincia di Grosseto si potranno ammirare le aree archeologiche di Vetulonia, dell’antica Città di Cosa e di Roselle. Ad Arezzo e provincia tutti i musei statali sono pronti ad accogliere visitatori e turisti: la Basilica di San Francesco, il Museo archeologico nazionale Gaio Cilnio Mecenate e l’Anfiteatro romano, il Museo Nazionale d'Arte Medievale e Moderna, il Museo di Casa Vasari e il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari dell'Alta Valle del Tevere - Palazzo Taglieschi. A Lucca sono visitabili gratuitamente i musei nazionali di Palazzo Mansi e Villa Guinigi. All'isola d'Elba aperte le due residenze napoleoniche di Villa san Martino e della Palazzina dei Mulini.

A Pisa aperti entrambi i musei nazionali: a Palazzo Reale alle 11 il personale del museo illustrerà ai visitatori l’ex collezione di Casa Savoia, mentre al Museo di San Matteo il prof. Marco Collareta alle 11 terrà una conferenza sulle due tavole dipinte da Domenico Ghirlandaio tra il 1478 e il 1479, conservate all’interno del museo e raffiguranti "Madonna col Bambino in trono tra Santi", una tipologia di pala d'altare quattrocentesca detta "Sacra Conversazione". Provenienti dal convento di San Girolamo di Pisa, le tavole sono quelle che Vasari ricorda eseguite da Ghirlandaio per i frati Gesuati a Pisa. Dopo l'abolizione della Congregazione dei Gesuati nel 1688, i dipinti passarono, col convento e le relative proprietà, alle monache benedettine di Sant'Anna e di lì nel Museo di San Matteo Aperta anche la Certosa di Calci, con visite accompagnate con prenotazione obbligatoria.

A Monsummano Terme si potranno visitare le stanze della casa museo del poeta Giuseppe Giusti.

In provincia di Siena sarà aperto il Museo nazionale Etrusco di Chiusi e l’eremo di San Leonardo al lago a Monteriggioni. Alcuni musei sono aperti esclusivamente con prenotazione obbligatoria. Con allerta meteo giallo/arancio/rosso i parchi, giardini e aree all’aperto della Direzione regionale musei della Toscana potrebbero essere chiusi al pubblico per garantire condizioni di sicurezza.

Maurizio Costanzo