Musei, sagre ed eventi in Toscana. Ecco qualche idea per il fine settimana del 4 e 5 maggio

Firenze, 2 maggio 2024 – Sagre e qualche idea per passare il prossimo fine settimana in Toscana tra musica, buon cibo e relax. Molte le iniziative enogastronomiche, dalla costa all’entroterra, pronte a deliziare i palati anche per week-end del 4-5 maggio. Senza dimenticare l’appuntamento con la cultura. La domenica alle porte è infatti la prima del mese ed è quindi previsto l’ingresso gratuito nei luoghi statali dedicati alla cultura, come musei o parchi archeologici, secondo quanto disposto da decreto ministeriale.

Firenze, Arezzo, Castiglioncello e Isola d’Elba, Lucca, Maremma, Valdinievole, Pisa e dintorni, Prato, Siena e Valdichiana: clicca qui per l’offerta gratuita museale.

Le sagre

Firenze

Mercatini ed eventi a Firenze: ecco qualche proposta, clicca qui

Montespertoli

Ultimi giorni per partecipare alla 32ª edizione della storica Sagra del Cinghiale, che nata a Certaldo, per quest'anno si sposterà a Montespertoli dal 3 al 5 maggio. La sagra si terrà nel parco Urbano di Montespertoli. Possibilità di asporto.

Empoli

Domenica 5 maggio 2023 a Empoli si terrà la 11ª edizione della Sagra del Carciofo Empolese. La manifestazione è organizzata dall'Associazione Culturale La Costruenda e si svolge presso il Circolo Arci e nel giardino comunale del Pozzale di Empoli. Possibilità di asporto.

Scarperia

A Scarperia, frazione del Comune di Scarperia e San Piero (FI), nelle giornate del 27 - 28 aprile e 1 - 4 e 5 maggio 2024 si terrà la Sagra del Tortello e del Prugnolo. L'occasione è ottima per provare alcune delle migliori specialità che contraddistinguono la cucina del Mugello. L’evento si terrà nei locali del Circolo MCL di Scarperia, il sabato la sera a cena dalle 19 e la domenica e festivi anche a pranzo dalle 12. La prenotazione non è necessaria.

Dicomano

Fiera di Maggio a Dicomano dal 3 al 5 Maggio. Anche quest’anno lo storico evento, organizzato dall’assessorato alla sviluppo economico del Comune di Dicomano in collaborazione con varie realtà associative del territorio, si snoderà tra varie location: piazza della Repubblica sarà il cuore del buon cibo e del buon vino, piazza dei sapori con prelibatezze da tutto il mondo, cucina live, vino nostrum e vini migranti. La centralissima via Dante Alighieri farà da vetrina all’artigianato di qualità mentre piazza Buonamici sarà la piazza dedicata ai bambini con tanti laboratori, spettacoli ed attività ludiche a cura del Centro Remida di Borgo San Lorenzo, del Colle degli Asinelli e della Fattoria didattica L’Oasi. Un particolare spazio sarà riservato alla Mostra dei fiori.

Scandicci

Il 5 maggio nella pinetina di via Bessi, dalle 9 alle 19 vi aspetteranno ottime schiacciate calde all'olio d'oliva. Sarà possibile comprarne sia vuote che ripiene di affettati e formaggi vari. L'evento è organizzato dai volontari Humanitas Scandicci e il ricavato sarà destinato all'acquisto di una nuova ambulanza di emergenza.

Terranuova (Arezzo)

Da martedì 30 aprile a domenica 5 maggio alla Penna, frazione del Comune di Terranuova Bracciolini si terrà la 41ª edizione della Sagra del Fagiolo Zolfino. Gli stand gastronomici della sagra resteranno aperti la sera per cena dalle ore 20 e il 5 maggio anche a pranzo dalle ore 13. L'evento si svolge nella tensostruttura posta accanto alla Parrocchia Santa Croce alla Penna. per informazioni e prenotazioni chiamare Mauro al 345.5959960.

Livorno

Sono ben 132 le edizioni della Sagra dei Baccelli che Salviano, quartiere della periferia est di Livorno, si prepara a festeggiare domenica 5 maggio 2024 con un palinsesto ricco di iniziative. La manifestazione si terrà al Circolo Arci dalle 12.30 tutti a pranzo con zuppa e baccelli. Dalle 15:30 alle 18:30 la scuola di circo alternato allo spettacolo delle bolle di sapone con musica. Dalle 20 cena e ballo. La cena prevede, zuppa contadina, l'arista arrosto, acqua, vino e dolce a 20 euro. Area Parcheggio - Attrazioni, giochi per bambini e colorati gonfiabili. Info e prenotazioni: 328 5392885. La Sagra dei Baccelli è organizzata dal Circolo Arci P. Carli Salviano con il patrocinio e supporto del Comune di Livorno.

Riotorto

Fino al 5 maggio c’è la 53ª edizione della Sagra del Carciofo a Riotorto. L'evento si terrà nel parco Comunale La Pinetina. Stand aperti dalle 19.

Massarosa (Lucca)

Il 4 e 5 maggio torna sulle rive del Lago di Massaciuccoli la tradizionale Sagra del Pesce. L’evento è organizzato dal Gruppo autonomo "Teseo Tesei" di Massaciuccoli APS. Gli stand gastronomici resteranno aperti tutte le sere a cena e la domenica e i festivi anche a pranzo. Gli stand gastronomici apriranno a pranzo alle 11:30 e a cena alle 18:30. Nel centro polivalente il Coccobrillo saranno messi a disposizione oltre 200 posti al coperto, oltre a quelli all'aperto e ci saranno due ampie aree per parcheggiare.