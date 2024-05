Firenze, tornano i centri estivi per bambini nei musei fiorentini

Firenze, 2 maggio 2024 – Centri estivi sì, ma col naso all’insù, in alcuni dei musei più belli di Firenze, tra le opere d’arte. L’appunto è in tanti luoghi ricchi di storia e capolavori della città, tutti da scoprire e da ammirare. Museo di Palazzo Vecchio, Museo Novecento, Palazzo Medici Riccardi, Complesso di Santa Maria Novella e MAD Murate Art District, sono questi i luoghi speciali dove si svolgeranno i campus per ragazzi da 6 a 11 anni dell’estate 2024. Dopo il successo delle scorse edizioni, a partire dall’11 giugno, si rinnova la proposta MUS.E di campi estivi nei musei della città di Firenze. Come sempre un’attenzione particolare sarà data alla multidisciplinarietà.

I campus offriranno un programma di attività, itinerari, laboratori diffusi nel centro storico, bilanciando con attenzione le esperienze dell’arte, della natura e del gioco, l’apprendimento della lingua inglese e per rafforzare il sentimento di rispetto del patrimonio comune e dello stare “bene” insieme. La proposta è strutturata dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30 e si rivolge ai bambini dai 6 ai 11 anni, in piccoli gruppi. Il costo è di 140 euro (con una riduzione del dieci per cento per i soci Unicoop Firenze), pranzo escluso: ciascun partecipante porterà giornalmente con sé il proprio “packed-lunch”.

I campus offrono una full-immersion nell’arte, nell’inglese, nella storia e nel verde per vivere un’esperienza ricca, formativa e divertente. Ecco le date: 11/14 giugno – base a Palazzo Vecchio, 19/23 agosto – base al MAD Murate Art District, 26/30 agosto– base al Museo Novecento, 2/6 settembre – base a Palazzo Medici Riccardi , 9/13 settembre – base a Santa Maria Novella.

I centri estivi nei musei fiorentini hanno il supporto di Giotto, love brand di F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini; Aquila Energie; Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella; Unicoop FirenzeI centri estivi sono rivolti a bambini dai 6 agli 11 anni. Si tengono a Palazzo Vecchio, Palazzo Medici Riccardi, Museo Novecento, Santa Maria Novella, MAD Murate Art District. Costi: 140 euro per ciascuna settimana – riduzione 10 per cento soci Unicoop Firenze – pranzo escluso. Per il mini-campus dei giorni 11- 14 giugno il costo è di 110 euro.Prenotazione obbligatoria. [email protected], oppure 055-2768224. Per Palazzo Medici Riccardi [email protected], oppure 055276055.

