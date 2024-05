Sabato a Firenze la mostra mercato 'Artefacendo'

Firenze, 2 maggio 2024 - Sabato in piazza Ognissanti a Firenze arriva la mostra 'Artefacendo', la mostra mercato di artigianato artistico e tradizionale con gli artigiani che lavorano dal vivo Sono 24 le botteghe artigiane che Cna Firenze Metropolitana porterà sabato 4 maggio in piazza dei Ciompi per il tradizionale appuntamento con Artefacendo (orario continuato dalle 10 alle 20). Un evento che non è solo una mostra mercato del meglio dell’artigianato locale, ma anche un’occasione per condurre il visitatore nell’affascinante fase di realizzazione del manufatto, con dimostrazioni dal vivo e una vera e propria immersione nei processi produttivi solitamente apprezzabili soltanto in bottega. Sarà possibile ammirare ed acquistare il “vero fatto a mano a chilometro zero”: moda e relativi accessori, gioielli, ombrelli, pelletteria e tanto altro.