Firenze, al via il nuovo ciclo di visite gratuite ‘Scopri Santa Croce’

Firenze, 2 maggio 2024 - Dal fascino delle opere di Lorenzo Bartolini, scultore tra i più importanti dell’Ottocento, alle sorprendenti forme di creature fantastiche e bizzarre, dal suggestivo incontro tra povertà e ricchezza all’elezione foscoliana a tempio delle itale glorie. Continua nel mese di maggio il grande racconto di racconti che caratterizza il progetto Scopri Santa Croce. L’iniziativa è promossa dall’Opera di Santa Croce con la Fondazione CR Firenze e ha lo scopo di valorizzare l’unicità del complesso monumentale. In Santa Croce si intrecciano tante e diverse storie che vengono narrate attraverso gli appuntamenti di Scopri Santa Croce. Il nuovo ciclo di visite gratuite, sedici in tutto su otto temi, è in programma per tutto il mese di maggio nei giorni di sabato e domenica (visite alle ore 14.30 e 16). Si comincia sabato 4 con Lorenzo Bartolini, lo scultore-filosofo, la Natura e l’Arte. Nacque a Savignano (Prato) il 7 genn. 1777, da umile famiglia; il padre, Liborio, era fabbro e la madre, Maria Maddalena Fabbri, contadina. Ancora fanciullo si recò a Firenze, trovando lavoro come garzone in qualche modesta opera decorativa di scultura, poi, a dodici anni, entrò all'Accademia di Belle Arti, dove, però, rimase poco tempo. Tornato a Prato, lavorò nella bottega dei fratelli Pisani di Carrara, sempre in omati, e conobbe lo scultore trentino Giovanni Insom, che può essere considerato il suo primo maestro. Nel 1795 si trasferì a Volterra, prima nel laboratorio dello scultore Valinteri, poi presso l'alabastraro Corneil; qui nacque il suo interesse per la statuaria, e conobbe stile e gusto del neoclassicismo attraverso le sessantadue incisioni di J. Flaxman sull'Iliade e l'Odissea e sulle tragedie di Eschilo. Dopo un ritorno a Firenze, dove scolpì la sua prima opera nota, il medaglione ritratto dal vero del fratello Angiolino, si arruolò nell'esercito francese. Domenica 5 viene proposto il percorso dedicato a Figure fantastiche e bizzarre. Sabato 11 visita dedicata a Ricchezza e povertà, banchieri e santi, domenica 12 c’è l’incontro con Scienza e scienziati. Per sabato 18 maggio c’è Il tempio di Santa croce secondo Foscolo mentre domenica 19 verranno aperti alla visita, in via straordinaria, il “famedio” e il sacrario dove sono commemorati i caduti della Prima e della Seconda guerra mondiale. Appuntamenti conclusivi il 25 e il 26 maggio con La storia della vera croce e Grandi capolavori e grandi mecenati. Ogni visita offre l’opportunità di un’esperienza speciale. Il programma del mese di maggio sarà disponibile per le prenotazioni dalle ore 15 di giovedì 2 maggio sul sito www.santacroceopera.it.

