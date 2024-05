Incidente con lo scooter, 36enne ricoverato in gravissime condizioni

Montecatini, 16 maggio 2024 – Un uomo di 36 anni si trova ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale San Jacopo di Pistoia dopo essersi scontrato con un’auto a bordo del suo scooter. L’incidente è avvenuto intorno alle 21 in viale Diaz, all’incrocio con viale Colombo, all’altezza della sede della Fondazione Vival Banca, ex Accademia Scalabrino, e con viale Bicchierai.

Viale Diaz, in modo particolare nel luogo dove si sono svolti i fatti, è una strada di grande scorrimento, è stata subito chiusa al traffico nel tratto interessato dall’incidente, in modo da facilitare le operazioni di soccorso. I presenti hanno temuto il peggio, vista anche la dinamica dello scontro. A un certo punto per fortuna le condizioni del ferito si sono stabilizzate ed è stato possibile trasferirlo all’ospedale di Pistoia, dove è ricoverato in prognosi riservata.