Il 18 maggio a Firenze un reading di poesie a ingresso libero

Firenze, 16 maggio 2024 – Il 18 maggio alla biblioteca Torregiani in via Palazzuolo a Firenze è in programma dalle ore 17 un reading di poesie, con ingresso libero, promosso da Poeti peripatetici & Aperiversi, due gruppi di amici poeti di Firenze che insieme vogliono diffondere la poesia come strumento di incontro di persone, arti, cultura e luoghi. La poesia, sottolineano gli organizzatori, “non è solo letteratura e non è solo per menti erudite, contiene tanti aspetti dell'umano, espressione di una necessità del cuore ed è soprattutto un modo di essere e di porsi di fronte alla realtà. E questo mondo attanagliato da tanti conflitti interiori ed esteriori ha sempre più bisogno di trovare dei momenti di respiro dove il cuore può esprimersi senza finzioni e trovarsi di fronte a un altro che ascolta condividendo insieme pensieri, idee, versi, scritti anche abbozzati”. Tutte le info si trovano sulla pagina Facebook 'Poesia peripatetica'.