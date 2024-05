Toscana, torna la Notte dei Musei: ecco i luoghi aperti a un euro

Firenze, 16 maggio 2024 - Sabato 18 maggio torna la Notte Europea dei Musei, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e dall’Icom, che si svolge in contemporanea in tutta Europa con l’obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea. Molti musei della Direzione regionale musei della Toscana del MiC apriranno straordinariamente di sera con biglietto simbolico a 1 euro (dove è previsto l’ingresso a pagamento) offrendo ai visitatori una nuova prospettiva sulle loro collezioni, con focus tematici. A Firenze e provincia saranno aperti di sera il Museo archeologico nazionale, il Cenacolo di Andrea del Sarto a San Salvi, il Chiostro dello Scalzo e le Ville medicee della Petraia e di Cerreto Guidi, con le loro straordinarie collezioni. La Villa medicea di Poggio a Caiano, dedica un’intera serata al piccolo scrigno del “Teatro delle Commedie”, che una proposta di legge già passata alla camera ha inserito nell’elenco dei 408 che potranno avere l’ambito riconoscimento di “monumento nazionale dei teatri italiani”. Alle 20.50 una visita tematica a cura Marco Betti, storico dell'arte specializzato sugli esponenti della famiglia dei Medici vissuti nel XVII secolo, racconterà le vicende di una donna straordinaria: Marguerite Louise d’Orléans, cugina del Re Sole Luigi XIV di Francia e granduchessa di Toscana dal 1670 al 1721; fu proprio la sovrana, infatti, a volere un ambiente di svago all’interno della Villa di Poggio a Caiano, sua residenza prediletta, per fuggire dalle angosce del suo infelice matrimonio con Cosimo III de’ Medici. Seguirà alle 21.50 sempre nel Teatro delle Commedie il concerto del Maestro Francesco Giannoni eseguito sul prezioso organo antico opera di Lorenzo Testa (1703), uno dei pochi strumenti musicali di origine medicea ancora oggi esistenti. Quasi certamente legato alle attività musicali promosse dal Gran Principe Ferdinando, lui stesso cembalista di un certo valore. Si tratta di un organo 'positivo' o 'da camera' per le sue piccole dimensioni che ne agevolavano lo spostamento. Dopo la morte del Gran Principe Ferdinando, 1713, l’organo fu impiegato esclusivamente per accompagnare il servizio liturgico, prima nella cappella della Villa di Lappeggi (1732) e poi, almeno dal 1786, nella cappella della Villa di Poggio. Il Maestro Francesco Giannoni eseguirà un programma musicale pensato appositamente per il luogo in cui lo strumento è oggi custodito. La panoramica di autori organistici tra ‘600 e inizio ‘800 si apre con l’olandese Jan Pieterszoon Sweelinck, che introduce il recital con la celebre melodia detta “Aria di Fiorenza” o “Ballo del Granduca”, ballo che Emilio de’ Cavalieri compose in occasione del matrimonio di Ferdinando I dei Medici con Cristina di Lorena. Il concerto prosegue con le composizioni di autori originari della zona tra Firenze, Pistoia e Prato, dal pratese Domenico Zipoli all'organista di scuola pistoiese Cosimo Casini, dal fiorentino Gasparo Sborgi al suo più celebre concittadino Luigi Cherubini. Nella provincia di Grosseto si potranno visitare in notturna le aree archeologiche dell’antica Città di Cosa, di Roselle e di Vetulonia: in quest’ultima, alle 21.15 il pubblico potrà partecipare a una visita accompagnata. Ad Arezzo e provincia sarà possibile visitare la Basilica di San Francesco, il Museo archeologico nazionale Gaio Cilnio Mecenate e l’Abbazia di San Salvatore a Soffena. A Lucca sono pronti ad accogliere i visitatori i musei nazionali di Palazzo Mansi e Villa Guinigi. A Pisa aperti entrambi i musei nazionali e la Certosa monumentale di Calci: in particolare, il Museo di San Matteo presenta due repliche alle 20:45 e replica alle 21:30 della performance itinerante “Elemento Aria” accompagnata da un progetto musicale, un’esperienza coinvolgente che culminerà con la danza e una apposita creazione video in una riflessione collettiva, nello spazio del chiostro. “Aria” è una delle quattro azioni del progetto “Dimensione Zero”, dedicate ai quattro elementi primordiali (aria, acqua, fuoco, terra) che trasformeranno altrettanti spazi cittadini di valore storico e museale in luoghi di espressione artistica e di sensibilizzazione ecologica. Il progetto si propone attraverso l’arte performativa di stimolare la consapevolezza ambientale per ispirare al cambiamento e discutere le sfide ambientali del nostro tempo, esplorando la relazione dell’uomo con l’ambiente, evidenziando le conseguenze delle azioni umane sull’ecosistema ed invitando tutti ad unirsi nella costruzione di un futuro consapevole. Prenotazione obbligatoria a [email protected]. A Pistoia aperti l’Oratorio di San Desiderio e l’ex chiesa del Tau. A Monsummano Terme (PT), nella casa museo del poeta Giuseppe Giusti, a partire dalle 19 si presenta il libro Le fate tra illusioni e disincanto. L'anima femminile e la poesia della natura di Carla Lomi. La serata si concluderà con l’intervento musicale a cura dell'Accademia Musicale della Valdinievole e con un momento conviviale offerto dall'Associazione Amici di Casa Giusti. Infine in provincia di Siena sarà aperto il Museo nazionale Etrusco di Chiusi.

Maurizio Costanzo