Firenze, in Duomo il concerto ‘Io primo Frate minore’ dedicato a San Francesco

Firenze, 16 maggio 2024 – Un concerto dedicato a San Francesco risuonerà nel Duomo di Firenze. Si terrà venerdì 24 maggio nella Cattedrale di Firenze, nella Cappella della Croce, dalle ore 21. Si tratta del concerto in prima esecuzione: “Francesco. Io Primo frate minore”. Si tratta di un progetto di musica e teatro dedicato a San Francesco, promosso dall’Opera di Santa Maria del Fiore, ideato da Carla Zanin, Ensemble San Felice, musiche e direzione di Federico Bardazzi, e testi di e con Cristina Borgogni e Paolo Lorimer. Partendo dalla prassi medievale del Contrafactum, ovvero utilizzare testi diversi (sacro e profano) per la stessa melodia, il Maestro Federico Bardazzi e Carla Zanin hanno sviluppato questo nuovo progetto che amplia il dialogo tra repertori antichi e moderni, includendo anche canzoni in lingua inglese come idioma elettivo della musica contemporanea, in grado di portare il messaggio di Francesco a tutti: per questo l'inglese si aggiunge all'italiano, al volgare, al latino e al sanscrito. Nel comporre i testi, Cristina Borgogni ha scelto frasi che Francesco ha detto e scritto dando un corpo emotivo e cronologico alle sue parole come si leggono nelle Laudi, la Regola, il Testamento e i fioretti, che raccontano la sua vita dalla passione della gioventù fino alla profondità del suo testamento, finendo con il Cantico che è il suo inno alla creazione e a Dio. Francesco - lo primo Frate minore si snoda fra parola declamata e parola cantata in un percorso circolare di tutti i registri: le laudi e le danze medievali anche di ispirazione etnica si alternano a brani del pop internazionale e alla interiorità delle composizioni di Ennio Morricone, in un naturale avvicendamento tra i diversi generi musicali e in un dialogo tra medioevo e contemporaneità, con l'obiettivo di raggiungere intimamente ogni cuore e ogni coscienza. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria (al link https://duomo.firenze.it/.../francesco-lo-primo-frate-minore!) da venerdì 17 maggio, dalle ore 9,30. Maurizio Costanzo