Pompieropoli e torneo di rugby, in memoria di Leonardo Scarpellini

Firenze, 1 maggio 2024 – Sabato 4 maggio all’impianto sportivo Padovani a Campo di Marte si rinnova il Trofeo Old del Firenze Rugby 1931 arrivato alla 2a edizione nella sua forma di memorial dedicato a Leonardo Scarpellini. L’organizzazione dello “Scarpa” attraverso l’impegno del fratello Lorenzo e dei Ribolliti (squadra old del Firenze Rugby 1931 per la quale quest’anno cade il 30° anniversario della fondazione) dopo essere riuscita nella prima edizione a compiere al meglio il fine benefico a favore dell’associazione Un petalo per Margherita si è posta un ulteriore obiettivo per questa edizione.

Nella mattina sarà ospitata dall’evento una tappa del campionato All Stars di rugby integrato dedicato a giocatori con disabilità attraverso la collaborazione con la Polisportiva Sieci e la sua squadra Collettivo Brancaleone. Le squadre partecipanti saranno: Bellaria Pontedera, Brancaleoni Le Sieci, Bufali Rossi Colorno, Implaccabili Capitolina Roma, Invictus Prato e Lions Cremona.

Dalle 9 torna anche Pompieropoli, area ludica organizzata dai Vigili del Fuoco della ed in collaborazione con la Misericordia di Firenze si svolgeranno dimostrazioni di primo soccorso. Dalle 15.30 dopo la sfilata con figuranti e vecchie glorie del Calcio Storico inizierà il consueto torneo old a 6 squadre. Squadre protagoniste di questa edizione, insieme ai Ribolliti e organizzatori, l’altra squadra fiorentina campione in carica dell’Anonima Rugbysti Florentia, i Trinceroni di Scandicci, i Quatro Gati di Vicenza, i Sorci Verdi di Prato e le Vecchie Volpi di Modena.

Dopo la finale, prevista per le 18.30 la squadra vincitrice sarà premiata con il trofeo che per regolamento sarà rimesso in palio per la prossima edizione. Dopo la consegna di targhe di ringraziamento agli organizzatori e gadget ai partecipanti sarà il momento per condividere tutti insieme il terzo tempo di rito.

A supportare l’iniziativa come main sponsor, EMD 112 specializzata in prodotti e formazione salvavita (www.emd112.it), e come event sponsor Officina Ciullini (www.officinaciullini.it), CSO (www.clinicamobilecso.it) e Sixtus (www.sixtusitalia.it).

10.00 – 13.00 Tappa del Campionato All Star (rugby intergrato)

10.00 – 18.00 Pompieropoli giochi per bambini a cura dei Vigili del Fuoco

10.00 – 13.00 Dimostrazioni di primo soccorso a cura della Misericordia di Firenze

15.00 – 15.30 Sfilata ed Corteo Storico e Vecchie Glorie del Calcio Storico

15.30 – 18.30 Trofeo Rugby Old “Memorial Scarpa”

18.30 – 19.00 Trofeo Rugby Old “Memorial Scarpa” Finale torneo

19.00 – 19.30 Premiazioni

20.00 Terzo Tempo

Squadre tappa ALL STARS rugby integrato

– Bellaria Pontedera

– Brancaleoni Le Sieci

– Bufali Rossi Colorno

– Implaccabili Capitolina Roma

– Invictus Prato

– Lions Cremona