Un'estate all'insegna della cultura con la terza edizione di “Piazze dei libri” a Firenze

Firenze, 3 giugno 2024 – Torna a Firenze “Piazze dei libri – Parole in comune”, l'iniziativa di Confartigianato Imprese Firenze, cofinanziata dal Comune, giunta alla terza edizione, che porta la cultura nelle piazze della città. Cinque serate, oltre 60 eventi tra presentazioni, letture, laboratori per bambini, fruibili da tutti: l'ingresso è libero e la manifestazione è diffusa in quanto coinvolge tutti e cinque i quartieri di Firenze. Sono otto le piazze e 13 le librerie coinvolte, sia indipendenti sia di catena: Alfani, Farollo e Falpalà, Feltrinelli, Florida, Gioberti (Libreria Lagioberti Km0, Libreria La Gioberti, Libreria Gioberti), Giunti Odeon, Jane and Edward, Leggermente, Libraccio, Malaparte, Polistampa.

Novità di quest'anno è la possibilità di portare in piazza il proprio libro, sedersi a leggere in silenzio la prima mezz’ora e la mezz’ora successiva chi vorrà potrà fare un piccolo intervento sulla propria lettura: un breve commento, la lettura a voce alta di una pagina.

Martedì 11 giugno il primo appuntamento, che interesserà piazza Santa Maria Novella (alle 18, alle 19 con Stefano Moretti e alle 21 con Sacha Napini), Repubblica (alle 19 e alle 21), piazza Strozzi (alle 19 e alle 21), via de’ Cerretani (alle 19 con Silvia Petruzzelli e alle 21 con Marco Ferrari), piazza delle Cure (alle 19 con Daniela Bencivenni e Roberto Malesci e alle 21, con Fabrizio Corsini).

Si prosegue mercoledì 12 con La fossa dei lupi di Ben Pastor in Santa Maria Novella, alle ore 21. Giovedì 13 giugno alle 19, in piazza Elia dalla Costa, c’è Bella prof (Edizioni Erasmo) di Paolo Boschi, mentre alle 21 in Dalmazia spazio a Tangerin di Emanuela Anechoum. Venerdì 14 ore 21 in Santa Maria Novella Benedetta Tobagi presenta Le stragi sono tutte un mistero (Laterza); sempre venerdì 14 alle 21 in piazza dell’Isolotto c’è Nicoletta Verna con I giorni di Vetro (Einaudi); sabato 15 in via de' Cerretani ore 21 Carlotta Vagnoli e i suoi Animali notturni (Einaudi); mercoledì 13 in piazza Dalmazia, invece, ci sarà modo di scoprire la casa editrice, tutta fiorentina, Clichy.

A questo link il programma completo dell'iniziativa, che si svolge nell'ambito dell'Estate Fiorentina 2024.