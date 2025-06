Firenze, Riccardo Azzurri e la grande festa per celebrare 26 anni di attività nella musicoterapia

Firenze, 15 giugno 2025 – Una grande festa per festeggiare i 26 anni di impegno del cantautore fiorentino Riccardo Azzurri. L'appuntamento è il 19 giugno dalle 15,30 a Villa Gisella. "Ho organizzato un pomeriggio per festeggiare i miei 26 anni di attività di musicoterapia presso Villa Gisella in Largo Caruso 1 - spiega Azzurri - . A Firenze e sarà un pomeriggio che trascorrerò insieme a Sergio Forconi, Rossella Mugnai, Luca Corsi e Marco Bucci al pianoforte. Io canterò due miei brani, Sergio Forconi declamerà poesie, mentre Rossella Mugnai e Luca Corsi ci allieteranno con la comicità fiorentina. Ho invitato la sindaca di Firenze, Sara Funaro il governatore Eugenio Giani e Maria Federica Giuliani per portare i saluti delle varie istituzioni fiorentine. Sarà un pomeriggio dedicato tutto agli ospiti di Villa Gisella, ai 'nonni' come li chiamo io, dove da 26 anni svolgo la mia attività di musicoterapeuta, come in tante altre residenze toscane". La festa si svolgerà nel parco della villa a ingresso libero e l'invito è rivolto alla cittadinanza. "Vi aspetto numerosi" conclude Azzurri.