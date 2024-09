Opificio delle Pietre Dure, le iniziative per le Giornate Europee del Patrimonio

Firenze, 20 settembre 2024 - L'Opificio delle Pietre Dure, in occasione delle Giornate europee del patrimonio, propone tre iniziative aperte al pubblico per sabato 28 settembre 2024: la mattina, tra le 9 e le 13 sarà possibile visitare i laboratori di restauro delle sedi della Fortezza da Basso e del Laboratorio di restauro degli Arazzi a Palazzo Vecchio, mentre la sera, dalle 19 alle 23, si terrà un'apertura straordinaria del Museo dell'Opificio con ingresso al costo simbolico di 1 euro.

Il 28 settembre dalle 9 alle 13 l'Opificio delle Pietre Dure aprirà le porte dei rinomati laboratori di restauro nella sede della Fortezza da Basso, i più grandi d'Europa per metri quadri, dedicati ai settori di restauro dipinti su tela e tavola, pitture murali, sculture lignee policrome, materiali tessili e materiali cartacei e membranacei, si spiega in una nota. Le visite straordinarie sono gratuite e con prenotazione obbligatoria, per gruppi di 15 persone.

