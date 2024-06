Open Farm: la quinta edizione della rassegna tra biodiversità e transizione proteica

Firenze, 6 giugno 2024 - Un rifugio per migliorare la collettività. Siamo a dieci chilometri da Firenze, nel comune di Lastra a Signa, dove nell’oasi di pace e biodiversità di "Bucolica Circolo Culturale Agricolo" i fratelli Filippo - agronomo e urbanfarmer - e Riccardo - organizzatore di happening musicali e gastronomici - Zammarchi riflettono da anni su come coniugare cibo di qualità e tradizioni locali, difesa dell'ambiente e diffusione culturale.

Un modello innovativo chiamato "Open Farm", la rassegna estiva giunta alla quinta edizione che punta a macinare nuovi record: dopo i 350 eventi e le 20 mila presenze delle passate stagioni, il festival propone oltre trenta appuntamenti per tre mesi di concerti legati alla world music come alle canzoni popolari fiorentine, visite in apiario e passeggiate guidate nell'azienda agricola, oltre ad una serie di workshop, presentazioni di libri e sessioni di yoga.

Un centro culturale dinamico che cerca di sensibilizzare famiglie e ragazzi sulla necessità di un'agricoltura sostenibile e stili di vita consapevoli attraverso il divertimento e la musica: a partire da quella mistica, sospesa tra elettronica e folk, dell'argentina Aluminé Guerrero, cantante, produttrice e polistrumentista che arriva per la prima volta in città sabato sera. Ma il cuore pulsante della Fattoria Urbana resta la sua osteria vegetariana, che offre un menù ricco di tradizione e contaminazioni, con prodotti e ingredienti a km zero e la riduzione al minimo di packaging e scarti: domenica 9 sarà quindi possibile visitare la fattoria e partecipare ad una cena speciale organizzata dalle condotte Slow Wood di Scandicci e Firenze.

Accanto al ristorante, il Bar Agricolo presenta bevande agricole e biologiche composte da una selezione di fermentati da bere, spritz agricoli, cocktail innovativi e vini naturali, preparati con botaniche e frutta provenienti dalla stessa fattoria e da cantine locali: non solo degustazione, però, perché il "Drum Circle" guidato da Novella Curvietto organizza per domenica prossima una performance ritmica aperta a tutti, per creare musica improvvisata utilizzando tamburi e percussioni di ogni genere.

Tra le novità di quest'anno, la partnership con 3Bee, naturech company che ha piantato oltre cinquecento alberi melliferi e polliniferi per realizzare un bosco alimentare e nettarifero, dove il 23 giugno si terrà il primo "Picnic nel Frutteto", l'occasione speciale per rilassarsi e immergersi nella natura.