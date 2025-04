Periferie e futuro urbano: la visione di De Carlo per le Piagge

Firenze, 9 aprile 2025 - S'intitola “Periferie, spazi di opportunità e progetto” l'evento promosso dalla Fondazione Architetti Firenze, in programma domenica 15 aprile dalle 17 alle 19 negli spazi della Palazzina Reale, in Piazza Stazione a Firenze. L’incontro sarà l’occasione per riflettere sulla periferia come luogo di intervento e, in particolare, per approfondire il progetto di Giancarlo De Carlo per il quartiere Le Piagge. L’appuntamento mira a sottolineare come spesso le aree periferiche vengano trascurate o considerate incompiute, eppure nascondano un potenziale enorme per la creazione di nuovi centri di vita comunitaria. Durante l’evento, organizzato dalla Fondazione Architetti Firenze, verrà posta l’attenzione sul piano guida concepito da De Carlo per Le Piagge, un quartiere dove il progetto di spazi pubblici e di aree verdi avrebbe dovuto restituire un disegno organico a questa parte della città, creando luoghi di socialità e relazione. Il programma darà voce a diverse figure istituzionali e professionisti che ripercorreranno gli aspetti politici, urbanistici e sociali legati a quest’esperienza, tra cui l’ex assessora per la casa del Comune di Firenze Tea Albini e l’architetto Roberto Melosi, insieme a docenti universitari e funzionari del Comune di Firenze. Verrà inoltre presentato un interessante progetto di tesi, dedicato alla realizzazione di un archivio alle Piagge, che dimostra come le periferie possano trasformarsi in nuove centralità urbane, offrendo servizi e spazi culturali di grande valore. Per chi volesse completare l’esperienza, sarà possibile visitare la mostra “Ricordi di Architettura”, prima tappa del ciclo di esposizioni “Architetture di passaggio 2025”. L’esposizione propone una serie di vedute delle prime periferie ottocentesche fiorentine, permettendo di approfondire l’evoluzione urbanistica di aree spesso considerate marginali. La partecipazione all’evento è gratuita e aperta a tutti gli interessati. Agli architetti presenti per l’intera durata verranno riconosciuti 2 Crediti Formativi Professionali. L’appuntamento del 15 aprile rientra nel programma “Periferie e implicazioni sociali, culturali e urbane”, ispirato al cinquantenario della scomparsa di Pier Paolo Pasolini, che prevede ulteriori attività a partire da maggio fino a ottobre. In particolare, verranno proposti tre itinerari sul tema “Formare in periferia / Formarsi in periferia” in collaborazione con l’Archivio di Stato di Firenze, per conoscere e approfondire aree costruite e dedicate ai poli universitari nei loro aspetti urbanistici, architettonici e sociali. Saranno organizzate visite guidate al Polo Scientifico Universitario di Sesto Fiorentino, al Polo universitario delle Scienze Sociali a Novoli e ai Collegi universitari di Colle dei Cappuccini a Urbino, progettati dallo stesso De Carlo. La Fondazione Architetti Firenze, costituita dall’Ordine degli Architetti P.P.C. di Firenze nel novembre 2012, si propone di promuovere attività culturali e di ricerca, diffondere iniziative editoriali, organizzare corsi di perfezionamento, seminari e convegni. Lo scopo è fornire strumenti di aggiornamento e confronto per la figura dell’Architetto Pianificatore, Paesaggista e Conservatore, sostenendo la centralità del dibattito urbanistico e architettonico all’interno della società contemporanea. Per maggiori informazioni sull’evento e sulle attività future, è possibile consultare il sito www.fondazionearchitettifirenze.it o scrivere all’indirizzo [email protected].