Burraco e solidarietà: a Firenze un torneo a favore di Fondazione Claudio Ciai

Firenze, 9 aprile 2025- Sarà un pomeriggio all’insegna del divertimento e dell’impegno sociale quello previsto domenica 13 aprile all’HARRY’S BAR GARDEN del Grand Hotel Villa Medici, dove andrà in scena il Torneo di Burraco Benefico, organizzato con il contributo tecnico del Circolo Culturale Lorenzo Il Magnifico. L’obiettivo dell’iniziativa è raccogliere fondi per la Fondazione Claudio Ciai, nata in memoria di Claudio grazie alla volontà della moglie Daniela e del figlio Francesco, con l’intento di offrire sostegno a persone con disabilità e storie di fragilità. «Lavoriamo per migliorare la vita delle persone – sottolinea Daniela Trambusti Ciai – rafforzando la comunità locale con progetti di sviluppo, promuovendo percorsi di reinserimento sociale e denunciando cause di ingiustizia. Dal 2014, con la nascita della Fondazione, abbiamo anche lanciato #CiaiCoraggio, un movimento sui social per scuotere le coscienze rispetto alle ingiustizie che avvengono quotidianamente ai danni dei più deboli». Il torneo aprirà le sue porte ai partecipanti alle 15:30, con un’accoglienza calorosa e un momento di caffetteria di benvenuto. Le partite inizieranno alle 16 e si svolgeranno con 4 turni Mitchell da 4 mani ciascuno, come spiega la giudice di gara, Domenica Giuliani. I commercianti fiorentini, tra cui Gioielleria Grassi, Pellicceria Fabio Bellagambi, Caffè Libertà, Il Bijou di Alessandra Currini, Bartolini Firenze e Biscottificio Forno Leonardo, hanno messo a disposizione premi speciali per i vincitori. La serata si concluderà con la tradizionale torta di ringraziamento e la premiazione dei campioni. Un evento, dunque, che coniuga passione per il gioco, amicizia e impegno: un’occasione imperdibile per trascorrere una domenica diversa e contribuire, al tempo stesso, a una causa importante. Per partecipare è richiesta la prenotazione al numero 340 34 244 34. Tutti i fondi raccolti andranno a sostenere i progetti della Fondazione Claudio Ciai, perché ogni mano di burraco possa tradursi in un aiuto concreto a chi ne ha più bisogno. Per maggiori informazioni sulle attività della Fondazione, è possibile visitare il sito www.fondazioneclaudiociai.com.