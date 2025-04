Firenze, Mouth Water sbarca al Viper tra elettronica e synthpop

Firenze, 9 aprile 2025 - Un sound votato all'elettronica contemporanea e una vita sospesa tra l'Italia e l'America. E poi, decine di migliaia di ascolti mensili su Spotify, la partecipazione all’ultimo Primavera Sound e un nuovo album in arrivo. Produttore e polistrumentista, Mouth Water sbarcherà sabato 17 maggio al Viper Theatre di Firenze con un live a metà tra un concerto e un Dj set, come nel suo stile. I biglietti (posto unico 14 euro compresi diritti di prevendita) sono disponibili online su https://dice.fm e sulla app Dice, scaricabile da Google Play e dall’app store di Apple. Le produzioni di Mouth Water mescolano sonorità house e atmosfere synth pop anni ’80 in un linguaggio musicale raffinato e coinvolgente. È il caso del magnetico singolo Blackout, definito da MusicTech come una delle sue tracce più ipnotiche. L’uscita è stata accompagnata da quattro remix firmati dal produttore norvegese Lindstrøm, che hanno arricchito il brano di una dimensione cosmica e ipnotica. Il nuovo album “Technology Fueled Dream Obsolescence” esplorerà gli effetti trasformativi – e spesso dannosi – della tecnologia sui sogni personali e sulle norme sociali. Il progetto riflette su come il progresso tecnologico abbia reso obsoleti i sogni tradizionali, modificando radicalmente l’identità individuale e il modo in cui interagiamo come società. Tra i temi centrali: l’annullamento delle aspirazioni a favore della comodità tecnologica, l’impatto del consumismo sull’identità personale e il duplice ruolo della tecnologia nel plasmare le relazioni umane. L’album affronta questi argomenti attraverso una narrazione sia personale che osservativa, utilizzando testi e storie per elaborare – e talvolta contestare – l’influenza pervasiva del mondo digitale. Non manca una riflessione più ampia sul nostro tempo: “Technology Fueled Dream Obsolescence” propone uno sguardo critico sulla sostenibilità della crescita personale e collettiva in un’epoca dominata dall’iperconnessione. L’album abbraccia generi musicali diversi e include una versione rimasterizzata del singolo Blackout e il brano Groloupe, che integra un discorso dello scrittore e neurologo Oliver Sacks. Prodotto e arrangiato da Mouth Water, Mario Romano e Matteo Zarcone presso l’OSB Studio, e masterizzato da Oli Morgan agli Abbey Road Studios, l’album si presenta come un viaggio elettronico attraverso territori musicali ancora inesplorati. Il percorso di Mouth Water prende forma dietro le quinte, tra New York e Firenze, come tecnico del suono e bassista. Nel 2013 fonda l’OSB Studio, uno spazio creativo situato in un antico casale immerso nella campagna toscana, che diventa presto un punto di riferimento per numerosi artisti e la base operativa del progetto Mouth Water, ufficialmente lanciato nel 2019. Nel 2023, Mouth Water inaugura una nuova fase artistica con l’introduzione dei suoi live ibridi, che uniscono strumentazione elettronica e acustica, valorizzando la sua doppia anima di musicista e producer. Le performance, arricchite da visual personalizzati, danno vita a un’esperienza immersiva e multisensoriale. Tra i momenti più significativi: l’apertura ai Röyksopp al Tenax Club e la partecipazione al Primavera Sound di Barcellona nel giugno 2024. Dopo il successo del festival, Mouth Water è stato protagonista di un tour estivo in Italia, espandendo ulteriormente il proprio pubblico. La sua crescente visibilità è confermata dalla presenza su testate internazionali come Spin, MusicTech di Nme, WeRaveYou, Hotpress e EDMnomad. Pubblicato a novembre 2024, il singolo Fireflies ha anticipato l’album Technology Fueled Dream Obsolescence, atteso per il 2025. Il brano è stato seguito da quattro remix cosmic dub firmati da Lindstrøm, che hanno rafforzato ulteriormente la posizione di Mouth Water nella scena elettronica internazionale. Con una traiettoria in costante evoluzione, uno stile personale che unisce ricerca sonora ed emotività, e un’identità visiva curata nei minimi dettagli, Mouth Water si afferma come una voce unica nel panorama elettronico contemporaneo, pronto a conquistare nuovi territori e a definire il suono del presente.

Maurizio Costanzo