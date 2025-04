9 aprile, Firenze si prepara a diventare il regno dei cosplayer

Firenze, 9 aprile 2025 - Il mondo del cosplay, del fumetto e del gioco si dà appuntamento all’Ippodromo del Visarno di Firenze. Sabato 12 e domenica 13 aprile arriva Visarno Cosplay & Co, due giorni di eventi e iniziative per appassionati di tutte le età, tra ospiti d’eccezione, laboratori creativi e attività interattive. Tra gli ospiti più attesi, Riccardo Nunziati, celebre disegnatore di Diabolik, che omaggerà i fan con una stampa a tiratura limitata realizzata per la manifestazione. Sarà presente anche Jacopo Calatroni, doppiatore di Marvel Spider-Man, che incontrerà il pubblico per raccontare il dietro le quinte del mondo del doppiaggio. Il festival ospiterà inoltre Andrea Franchini, il celebre Capitan Jack Sparrow italiano, che condurrà il grande Cosplay Contest della domenica, un momento imperdibile per tutti gli amanti del travestimento e della performance. E ancora, laboratori e workshop manga per imparare i segreti del disegno giapponese, area mattoncini per costruire con la fantasia, spade laser per allenarsi come veri cavalieri Jedi, il Gruppo Harry Potter per vivere la magia della saga, l’esperienza Ghostbusters da veri acchiappafantasmi, tornei di Pokémon e Warhammer 40K, per sfide epiche tra appassionati. Un salto nel tempo? Salite a bordo della scintillante DeLorean di Ritorno al Futuro, oppure preferite un giro sulla Camaro di Bumblebee della saga Transformers? Al Visarno Cosplay & Co non mancheranno la pista di macchine telecomandate più grande d'Italia, l’area console vintage, per rivivere i videogiochi che hanno fatto la storia, un accampamento medievale con rievocazioni storiche, lo spazio shooting fotografici e sketch art e la conferenza su Pinocchio, per riscoprire l’amato burattino. Vi è venuto un certo appetito? Dalle 10 alle 22 si potranno gustare delizie dello street food e altre golosità. Visarno Cosplay & Co sarà anche mercato a tema dove trovare gadget, fumetti, costumi e tanto altro per arricchire la propria esperienza nel mondo geek. Due giorni di pura magia, divertimento e condivisione per tutti gli amanti della cultura pop, del fantasy e del gioco. Orari: sabato 12 aprile dalle 10 alle 22, domenica 13 dalle 10 alle 21. Biglietto giornaliero 5 euro (abbonamento due giorni: 7 euro, su TicketOne), ingresso gratuito fino a 12 anni. Si accede da Piazzale delle Cascine, vicino alla Facoltà di Agraria. L’Ippodromo del Visarno è facilmente raggiungibile con le linee T1 e T2 della Tramvia (fermate "Cascine" e “Paolo Uccello” T1; fermata “San Donato” T2). Ampio parcheggio auto/moto nell’adiacente piazzale delle Cascine e nelle vicinanze. Programma completo sui canali social de Le Nozze di Figaro e di Un Mare di Comics. Visarno Cosplay & Co è organizzato da Le Nozze di Figaro in collaborazione con il festival Un Mare di Comics e vede la direzione artistica di Kagliostro, comico, regista e creator.