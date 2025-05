Omaggio a Mario Luzi per i 160 anni della rivista Nuova Antologia

Firenze, 20 maggio 2025 - In occasione del 160° anniversario della storica rivista Nuova Antologia, giovedì prossimo alle 17.30 si terrà un evento celebrativo nella prestigiosa Sala Esposizioni di Palazzo Strozzi Sacrati (Piazza del Duomo 10, Firenze), con un incontro dedicato a Mario Luzi, tra i massimi poeti del Novecento e figura centrale della cultura italiana del secolo scorso. L’iniziativa sarà anche l’occasione per presentare al pubblico il fascicolo 1/2025 della storica rivista e si aprirà con i saluti dell’editore Antonio Pagliai e di Cosimo Ceccuti, direttore della Nuova Antologia e presidente della Fondazione Spadolini Nuova Antologia. Seguiranno gli interventi critici di due studiosi di rilievo, Ernestina Pellegrini e Marco Marchi, che offriranno riflessioni sul percorso letterario e umano di Luzi, legando la sua opera alla tradizione toscana e al pensiero poetico europeo. Il pomeriggio sarà anche arricchito dalla proiezione del video “In Toscana. Un viaggio in versi con Mario Luzi”, realizzato da Marco Marchi con la regia di Antonio Bartoli e Silvia Folchi: un suggestivo omaggio filmico che intreccia parole, paesaggi e memoria, nel solco luminoso lasciato dal poeta. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Info: [email protected] – 055 2336071