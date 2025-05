“L’Arca di Noè” approda alle Oblate

Firenze, 20 maggio 2025 - Giovedì prossimo alle 18.30, la Sala Storica Dino Campana della Biblioteca delle Oblate di Firenze ospiterà un incontro imperdibile per gli amanti della narrativa contemporanea: “Identità e salvezza. Enzo Fileno Carabba – L’Arca di Noè”, appuntamento che rientra nell'ottava edizione della rassegna IDENTITIES. Leggere il contemporaneo, promossa dall’Associazione culturale La Nottola di Minerva di Stefania Costa, con il contributo del Comune di Firenze e della Fondazione CR Firenze, e con Tram di Firenze S.p.A. Sul palco, lo scrittore Enzo Fileno Carabba presenterà il suo ultimo romanzo, L’Arca di Noè (Edizioni Ponte alle Grazie), dialogando con lo scrittore Valerio Aiolli. L’incontro sarà arricchito dalle letture e dagli intrecci sonori curati da Letizia Fuochi, che accompagneranno il pubblico in un viaggio tra mito e attualità. Carabba ha scelto di riprendere una delle prime storie ascoltate da bambino, quell’immensa fila di animali silenziosi in attesa di imbarcarsi su un’imbarcazione leggendaria, per interrogarci su cosa significhi davvero “salvare” e “essere salvati”. «Ho scritto questa storia per immaginare una salvezza diversa», racconta l’autore, «perché il diluvio è una grande crisi — climatica o mentale — e l’arca può diventare il nostro pianeta, un archivio, un linguaggio. Quando sembra che il mondo sia finito, è il momento di costruire un’arca per farlo ricominciare.» Nato a Bologna e con numerosi romanzi tradotti all’estero, Carabba è noto per esplorare con delicatezza il desiderio di rinascita, come già dimostrato in La zia subacquea e altri abissi famigliari (Mondadori 2015), Vite sognate del Vasari (Bompiani 2021) e Il digiunatore (Ponte alle Grazie 2022). In questo nuovo volume, la riflessione sul mito di Noè si fa specchio dei nostri tempi: tra miliardari che progettano “archi spaziali” per salvarsi e l’urgenza di un’etica collettiva capace di includere tutti. L’incontro — ad ingresso libero fino a esaurimento posti — promette di stimolare il dibattito su come la letteratura possa diventare strumento di consapevolezza e rinascita.