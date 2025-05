Musica, danza e cuore fiorentino: “Tributo a Notre Dame de Paris” per la solidarietà

Firenze, 20 maggio 2025 – Questa sera alle 20,15 il sipario del Teatro Le Laudi si alzerà sullo spettacolo “Tributo Musicale a Notre Dame de Paris”, un emozionante viaggio tra intermezzi narrativi, letture tratte dal romanzo di Victor Hugo e coreografie firmate da Monica Cesari. L’iniziativa, promossa dal Rotary Club Firenze Sud in collaborazione con La Compagnia dei Mirabolanti, ha già raccolto l’adesione di circa 180 partecipanti (rotariani e non), pronti a trasformare le note di un grande musical in un concreto gesto di solidarietà.

Sul palco si alternano i protagonisti di un cast d’eccezione: Valentina Ghimenti è Esmeralda, Roberto Bongini veste i panni di Quasimodo, Marco Giordani interpreta il cupo Frollo, Jacopo Poli è Gringoire, Simone Monechi dà vita al valoroso Febo, Patrizio Pierattini anima Clopin, affiancato da Giulia Franco (Paquette) e Sonia Crestini (Fiordaliso). «Ogni giorno sempre più famiglie richiedono generi di prima necessità e Rotary c’è, questa è magia spiega Federica Marini, presidente del Club fiorentino, che insieme a Iacopo Poli, presidente della Compagnia dei Mirabolanti, ha dato vita a un progetto capace di unire arte e impegno civico-. L’intero ricavato sarà devoluto a famiglie che versano in difficoltà, secondo il volere condiviso fin dall’inizio con la Compagnia». Il ricavato della serata andrà infatti interamente a “Operazione Carità San Vincenzo dei Paoli”, della parrocchia di San Francesco in Savonarola, realtà che ogni giorno sostiene decine di nuclei familiari in difficoltà. L'ingresso allo spettacolo di questa sera sarà ad offerta libera. Per informazioni scrivere a [email protected].