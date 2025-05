Domenica all'Harry's Bar un burraco solidale per i volontari VAB

Firenze, 20 maggio 2025 – Domenica prossima, a partire dalle 15:30, l’Harry’s Bar si trasformerà in un colorato palcoscenico di solidarietà grazie al Circolo Culturale Lorenzo il Magnifico di Domenica Giuliani. Tra un caffè, bibite soft e quattro turni di Movimento Mitchell, appassionati e curiosi si sfideranno a burraco in nome di una buona causa: raccogliere fondi a favore della Vigilanza Antincendi Boschivi, vale a dire l'associazione di volontariato che da anni interviene con professionalità in caso di incendi boschivi, calamità naturali e operazioni di protezione civile.

«Ogni carta giocata sarà un gesto concreto di supporto – spiega Domenica Giuliani, giudice di gara –, perché divertendoci aiutiamo chi garantisce sicurezza e soccorso sul territorio». Non solo antincendio: la VAB allestisce campi accoglienza in occasione di terremoti e inondazioni, cura la logistica e la ricerca delle persone, mettendo a disposizione gru, container e veicoli per un’assistenza a 360°.

Alle 16, puntuale, il fischio d’inizio del direttore di gara darà il via al torneo; al termine sarà stilata la classifica e, dopo la cena in riva alla piscina, si celebreranno i vincitori. In ultimo la sfilata della torta di ringraziamento, seguita dalla consegna dei preziosi premi offerti da Gioielleria Grassi (con la titolare Gabriella Mugnaini), Pellicceria Fabio Bellagambi, Forno Leonardo, Bartolini Firenze, Il Bijou di Alessandra Currini e il consulente finanziario Fabio Giannarini.

"Insomma – conclude Giuliani – un pomeriggio di carte, chiacchiere e buon umore, con l’obiettivo di consolidare l’impegno civico e rendere omaggio a chi, senza clamore, protegge il nostro ambiente e la nostra comunità."