Frant’Olio, al via la prima mostra mercato che celebra l’olio Evo di Impruneta

Impruneta (Firenze), 21 novembre 2023 - Nel weekend del 25 e 26 novembre, il Loggiato del Pellegrino ospiterà la prima mostra mercato dell'olio extravergine di oliva di Impruneta. Si tratta della prima edizione di Frant’Olio, evento dedicato all'olio extravergine di oliva di Impruneta, ideato e promosso dai quattro frantoi storici del territorio e patrocinato dal Comune di Impruneta. La mostra mercato, ad ingresso libero e gratuito, offrirà a tutti i visitatori l’opportunità di esplorare e approfondire l'arte millenaria legata alla produzione di extravergine di oliva, i quattro frantoi storici del territorio, saranno uniti in un weekend per condividere la loro passioni e la loro conoscenza con gli appassionati, gli esperti e i curiosi.

Ma Frant’Olio è molto più di un'esperienza visiva. I partecipanti avranno l'opportunità di degustare e acquistare, tutta la gamma di oli extravergini di oliva prodotta da ogni frantoio partecipante, ciascuno con le sue sfumature uniche di gusto e aroma. Gli esperti degustatori Aicoo (Associazione Italiana Conoscere l’Olio di Oliva) sveleranno i segreti della degustazione dell'olio e condivideranno informazioni preziose sulle caratteristiche di ogni varietà locale. Domenica 26 novembre, il Gruppo trekking di Impruneta organizza una suggestiva "Passeggiata tra gli Ulivi". Questa occasione unica permetterà ai partecipanti di immergersi nella tranquillità delle colline toscane e di connettersi con la natura, lasciandosi incantare dalla bellezza degli uliveti secolari. Nel corso della passeggiata, saranno offerti cibi della tradizione. Per partecipare a questa avventura, è necessario contattare il Gruppo Trekking di Impruneta al numero 3206338919. “Frant’Olio è un momento di celebrazione di uno dei prodotti d’eccellenza del territorio di Impruneta, l'olio Evo è infatti un pilastro della nostra cultura gastronomica e un simbolo di qualità e sostenibilità. Frant’Olio è anche e soprattutto, un evento promuove la consapevolezza sulla qualità e l'importanza dell'olio d'oliva extravergine in una dieta equilibrata.” - dichiara il sindaco Riccardo Lazzerini.

Questo il programma della manifestazione.

Sabato 25 novembre alle ore 10 l’apertura stand presso il Loggiato del Pellegrino. Alle 11 iniziano le attività di animazione per bambini con giochi a tema per conoscere l’olio e le sue virtù: imparare giocando. Alle ore 15 la tavola rotonda dal titolo “L’extravergine di Impruneta: tra tradizione e modernità” parteciperanno: Eva Eisenreich, coordinatrice di Deafal Toscana, Adriano Marz, Tecnico Frantoiano, Simone Cipriani e Neri Reggioli, chef del ristorante "Essenziale", Filippo Venturi, scrittore. Alle ore 19 AperiOlio, musica dal vivo e aperitivi a base di olio a cura del Bar Italia – Pergola – Caffè Incontro. Domenica 26 novembre alle ore 10 l’apertura stand presso il Loggiato del Pellegrino. Alle ore 11 il percorso di degustazione guidata degli oli in rassegna con gli assaggiatori Aicoo (associazione italiana conoscere l’olio di oliva), un modo per imparare a conoscere le caratteristiche dell'olio e comprenderne le qualità. Alle ore 16 inizio attività di animazione per bambini con giochi a tema per conoscere l’olio e le sue virtù: imparare giocando. Alle ore 19 chiusura della manifestazione. La due giorni è ad ingresso libero e gratuito. Maurizio Costanzo