Nicoletta Manetti racconta "Mamma Ada"

Firenze, 18 novembre 2024 - Un libro che racconta la vita di una donna, una personalità triestina – fiorentina di adozione - nota per le sue doti umane, e la sua forte personalità. A lei e alla devozione che suo figlio Roberto Marcori porta alla sua memoria, l’editore Angelo Pontecorboli ha voluto dedicare una biografia romanzata, dal titolo "Mamma Ada", scritta dall’autrice Nicoletta Manetti: “Insieme a Nicoletta ho intrapreso il cammino nella mia memoria – racconta Roberto Marcori -, che ha dato vita a questo volume. Si è trattato di un percorso difficile, a volte anche doloroso, nello scavare nei ricordi familiari, taluni magari rimasti chiusi da anni in qualche cassetto (fotografie, lettere, biglietti, oggetti) ma lo sforzo è stato ampiamente alleviato dalla delicatezza con cui Nicoletta è saputa entrare, quasi in punta di piedi, nel profondo della mia memoria facendo riemergere anche avvenimenti e situazioni apparentemente dimenticate. È nato così questo volume, un mosaico composto di tante tessere che ci parlano di una vita esemplare, ispirata, fin dalla gioventù, dalla magnanimità d’animo, dalla generosità, dalla disponibilità verso il prossimo senza secondi fini, con l’unico scopo di dare, sempre con un sorriso ed uno sguardo comprensivo. Dal mio desiderio di onorare e ricordare la sua figura, di trasmettere alle future generazioni tutti quei valori che hanno sempre ispirato la sua vita, promuovendo e sviluppando iniziative culturali e assistenziali, ho costituito la Fondazione Ada Cullino Marcori che ha sede a Firenze, in quella che è stata per oltre sei lustri la sua abitazione, con lo scopo di promuovere occasioni culturali e solidali, in Italia e all’estero.” Ad introdurre l’incontro sarà Dom Bernardo Francesco Gianni. Coordina e dialoga con l’autrice Cosimo Ceccuti, presidente della Fondazione Spadolini Nuova Antologia. Sarà presente l’editore del volume Angelo Pontecorboli. Nel corso della presentazione il Maestro Don Stefano Ulivi eseguirà brani di musica per organo di G.F. Händel, J.S. Bach, N.J. Lemmens. Info: 335.6364607