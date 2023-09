Nel fine settimana torna Fiorinfiera a Sesto Fiorentino

Arezzo, 20 settembre 2023 – SabaTo 23 e domenica 24 Settembre il Centro storico di Sesto Fiorentino allungherà idealmente di un fine settimana l’estate 2023 tornando ad ospitare Fiorinfiera, la Mostra Mercato di Piante e Fiori che dopo i successi delle passate edizioni colorerà il cuore del centro storico sestese.

Anche in questa sua edizione settembrina Fiorinfiera coinvolgerà espositori del settore florovivaistico ed aziende agricole provenienti da tutta la Toscana, nell’area espositiva che si estenderà tra i giardini di Piazza Vittorio Veneto, Via Felice Cavallotti, ma anche in Via Dante Alighieri e Via Verdi.

Fiorinfiera rappresenta, in questo primo fine settimana d’autunno, un’occasione quasi unica per trovare in un’unica mostra mercato le tipicità di stagione tra piante officinali e aromatiche, ornamentali, alberi da frutto, piante grasse e fiori di ogni tipo.

A completare l’area espositiva (in Via Dante Alighieri e Via Verdi) un vivace mercatino dedicato al settore alimentare, con prodotti tipici provenienti da tutta Italia e non solo. In perfetta continuità con la formula vincente delle ultime edizioni anche in questo fine settimana si rinnoverà la collaborazione con CNA Firenze che in Piazza Vittorio Veneto porterà gli espositori dell’artigianato d’eccellenza della nostra provincia nel prestigioso mercato “Arte Facendo”.

Tra le novità di questa edizione di Fiorinfiera assolutamente da non perdere la splendida infiorata in Piazza Ginori, organizzata dalla Pro Loco di Sesto Fiorentino e dal Centro Commerciale Naturale Sesto Sotto Casa con la collaborazione degli artisti dell’Associazione Volpi di Scarperia, che coinvolgerà così un’altra zona del centro, allargando ancora di più l’area della Fiera.

Allo stesso tempo presso la Galleria “Fosco Giachetti” verrà allestita la mostra fotografica “Botteghe Storiche e non a Sesto Fiorentino” a cura del Gruppo Fotografico Quintozoom ed ancora, in Via Cavallotti, ci sarà un’estemporanea di pittura en plain air che vedrà impegnati gli studenti del Liceo Artistico di Sesto Fiorentino.

La Libreria Rinascita infine, Domenica 24 Settembre alle ore 17:00 organizza in Piazza Gionori la presentazione del libro di Giuseppe Leo Leonelli, “Quel pulmino giallo. Per la Beat Generation” (Betti Edizioni). Gli orari della manifestazione saranno dalle 10:00 alle 19:00, Sabato 23 e Domenica 24 Settembre. Fiorinfiera è organizzata da Periscopio Comunicazione in collaborazione con la Pro Loco ed il Comune di Sesto Fiorentino, Confesercenti Firenze e il Centro Commerciale Naturale “Sesto Sotto Casa”.