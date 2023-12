Natale reggae a Firenze col ritorno di dj Jaka al Melloo

Firenze, 21 dicembre 2023 - Natale reggae a Firenze con Giuseppe Giacalone in arte “Jaka”, uno dei più famosi artisti italiani di musica Reggae e Black. Cantante, showman, compositore, dj , speaker radiofonico, ha collaborato con i più grandi artisti internazionali del genere da Alborosie a Luciano, ma anche con artisti come Piero Pelù e Boomdabash, e tenuto migliaia di concerti in tutta Italia ed Europa.

Sabato 23 dicembre 2023 offrirà proprio in veste di dj, alla consolle del Melloo locale di Firenze votato alla migliore Black music, una grande lezione di stile dalle origini della musica giamaicana alle nuove tendenze, che come sempre farà ballare.

A Firenze Jaka è una autentica leggenda, avendovi vissuto e operato per tanto anni, per i suoi numerosi concerti, per essere stato il Dj resident e promoter delle serate “Vibranite” all’Auditorium Flog, e per essere dj di Controradio dove tuttora ogni venerdì sera dalle 22.45 continua a trasmettere “Bongoman”che dopo 33 anni, è uno dei più longevi “format” della radiofonia mondiale e un programma pioniere nella diffusione della musica Reggae e Hip Hop in Italia.

Jaka ha all’attivo 8 album come solista e numerose partecipazioni ai progetti di tanti altri artisti. Stimato e conosciuto sia per i suoi coinvolgenti spettacoli dal vivo che per i suoi testi positivi e spirituali, così come per i suoi travolgenti Dj set.

“Se prendessi una mappa di Firenze - scherza Jaka - e ci facessi sopra un puntino con una biro per segnare tutti i luoghi della città in cui negli anni mi sono esibito, credo che il risultato finale sarebbe un mandala fitto come una macchia nera.”

Sabato 23, dalle ore 23, Melloo in Piazza Ghiberti 5 r, ingresso libero.