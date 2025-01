Musei del Bargello, il 5 gennaio ingresso gratuito e porte aperte per l’Epifania

Firenze, 3 gennaio 2025 – L’inizio del 2025 e le ultime giornate di festività del periodo natalizio si trascorrono ai Musei del Bargello: il 5 gennaio torna puntuale la “Domenica al museo”, iniziativa del Ministero della Cultura grazie alla quale è possibile visitare gratuitamente i musei statali. Lunedì 6 gennaio invece, in occasione dell’Epifania, saranno regolarmente aperti il Museo Nazionale del Bargello (dalle 8:15 alle 18:50), il Museo delle Cappelle Medicee (dalle 8:15 alle 18:50) e il complesso di Orsanmichele (dalle 8.30 alle 18:30). Si ricorda inoltre che fino al 24 febbraio, il Museo Nazionale del Bargello garantirà al pubblico un orario continuato di apertura tutti i sabati e i lunedì pomeriggio, dalle 8:15 alle 19:00 (e non fino alle 13:50 come di consueto). Durante lo stesso periodo, nelle domeniche di apertura ordinaria (prima, terza e quinta del mese), il museo resterà aperto con orario continuato dalle 8:15 alle 19:00. Infine, domani sabato 4 gennaio alle ore 11, ultimo appuntamento con il laboratorio didattico "In viaggio con le pietre dure", dedicato ai bambini e ragazzi dagli 8 ai 10 anni. Un’avventura alla scoperta dei marmi, dei graniti e delle pietre semipreziose che decorano la Cappella dei Principi delle Cappelle Medicee e che arrivano dall'Europa, dal bacino del Mediterraneo, dall’Africa del Nord fino al vicino Oriente, permettendo di esplorare anche la storia di una tecnica decorativa raffinatissima e sfarzosa che ha reso Firenze famosa in tutto il mondo, dal Cinquecento fino ad oggi: il ‘commesso di pietre dure’ (Attività gratuita, prenotazione obbligatoria all’indirizzo [email protected] . Al laboratorio possono partecipare al massimo 10 bambini, accompagnati da un adulto).