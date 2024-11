“Nei tuoi occhi, il Volto di Montedomini", la mostra a sostegno degli anziani

Firenze, 19 novembre – È stata inaugurata oggi a Palazzo Vecchio la mostra fotografica “Nei tuoi occhi, il Volto di Montedomini" e durerà fino al 1 dicembre. L’esposizione è composta dai 20 scatti di Leonardo Pasquinelli, che ritrae le persone anziane di Montedomini.

“I nostri cari anziani sono un tesoro da custodire, in questa società dove conta solo l’efficienza, la velocità, la produttività, loro ci risvegliano e con la loro presenza semplicemente ci dicono che l’essenziale ha bisogno di contemplazione, ha bisogno di tempo, ha bisogno di silenzio” spiega Pasquinelli. Le fotografie si concentrano soprattutto sullo sguardo. “Gli occhi ci trasportano all’interno di una realtà più vera, più solida dell’apparenza, fino a scoprire quel volto più grande che fa risplendere e dà senso ad ogni volto”.

La mostra sostiene il progetto “Soli Mai”, nato dalla collaborazione tra Fondazione Montedomini, Fondazione CR Firenze e Comune di Firenze. Lo scopo è quello di aiutare gli anziani soli e dare supporto a tutte quelle famiglie che desiderano migliorare la qualità della vita dei propri familiari. Per questo ci sono i volontari che mettono a disposizione il loro tempo per fare compagnia agli anziani rimasti soli, per dare loro momenti di gioia e condivisione.

Questo progetto include degli sportelli attivati dalle singole associazioni che, con una richiesta di assistenza, assegnano il volontario in base alle esigenze e bisogni del familiare. Grazie a questa attività, nel tempo fra anziani e volontari si sono anche instaurati veri e propri rapporti di amicizia.

“L'azienda pubblica dei servizi alla persona Montedomini è vicina alle persone fragili dal 1476: gli anziani sono al centro del nostro lavoro ma devono essere al centro anche delle vite di tutti i fiorentini. Gli anziani soli che vivono a Firenze sono circa trentamila: un terzo ha difficoltà ad uscire autonomamente e vive in casa in condizioni di solitudine e di emarginazione: grazie al progetto Soli Mai possiamo raggiungerli e stargli vicino” afferma Luigi Paccosi, presidente del Cda di Montedomini.

“Montedomini, insieme al Comune di Firenze e con il sostegno della Fondazione CR Firenze, è in prima linea per combattere la solitudine dei nostri anziani, soprattutto attraverso il progetto di solidarietà e volontariato ‘Soli Mai – Una rete contro la solitudine’ che in pochi anni è diventato un supporto fondamentale a tanti anziani soli della nostra città”, sottolinea la sindaca Sara Funaro. “Teniamo particolarmente a questo progetto che dà assistenza e compagnia ai nostri cittadini più avanti con l’età perché sappiamo benissimo che uno dei primi nemici da combattere per loro è proprio la solitudine. Questa mostra fotografica riesce nell’obiettivo di far emergere quanto bene abbia apportato questo progetto ai nostri anziani. I volontari coinvolti, con il loro entusiasmo, il loro amore e la loro forza, sono riusciti a strappare sorrisi e a donare momenti di serenità e gioia a tutti loro”.

“La solitudine è una piaga che si nasconde dietro le dinamiche sociali contemporanee”, afferma Gabriele Gori, direttore generale Fondazione CR Firenze . “La vera sfida è riconoscere che la solitudine degli anziani non è solo un problema che riguarda l’individuo o i suoi familiari più o meno lontani: è la società tutta a doversi prendere cura dei suoi membri più vulnerabili. Fondazione CR Firenze ha assunto questa responsabilità come una missione a servizio delle persone e della comunità. Con la speranza di riuscire a far sentire sempre più anziani meno soli grazie a iniziative come questa”

"Nella vecchiaia non abbandonarmi, il tema che Papa Francesco ha scelto per la IV Giornata mondiale dei nonni e degli anziani è un appello che è rivolto a tutti”, dichiara l'arcivescovo di Firenze l'Arcivescovo, monsignor Gherardo Gambelli.

“Prendersi cura delle persone avanti con l'età, specialmente quelle ammalate e più fragili, è un dovere, è riconoscenza, ma significa pure valorizzare una ricchezza insostituibile per la famiglia e per la società. Gli anziani sono custodi della memoria familiare, punto di riferimento per sempre per i figli, dispensatori di amore illimitato per i nipoti, portatori di esperienza e saggezza per la comunità. Purtroppo a tanti di loro manca invece una compagnia, un'amicizia che rappresenta motivo di forza e di vita, non hanno nessuno accanto. Un sorriso, due parole e un abbraccio sono i doni più grandi che possono spezzare la solitudine e il senso di abbandono che troppi anziani soffrono anche nella nostra città. Sono convinto che il progetto ‘Soli Mai’ sia di grande sostegno e allo stesso tempo è un'opportunità per i volontari, perché le persone anziane non sono solo destinatarie di cura e attenzioni, ma anche testimoni del bene che si può fare. Al di là del progetto, invito quindi tutti ad aprire gli occhi per intercettare le solitudini che sono vicine a noi, per farsi prossimi e dire: non sei abbandonato, io non ti abbandono".