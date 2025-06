Sesto, arriva la Notte Bianca in biblioteca: 20 ore di eventi a tema circense

Sesto Fiorentino (Firenze) - Dalle ore 16 di sabato 7 giugno alle 12 di domenica 8 giugno: venti ore filate di spettacoli, tornei di giochi di ruolo, iniziative per bambini, silent disco, cinema, musica, escape room… Oltre 30 appuntamenti per la Notte Bianca della Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino, rigorosamente a ingresso libero e quest’anno dedicata al mondo circense. E “Tutti al Circo” è l’evento che inaugura la kermesse, dalle ore 16 nel Cortile esterno insieme alla scuola di arti circensi En Piste, tra giocoleria, verticalismi e acrobazie aeree. Tutto da scoprire il parco giochi dell’artista catalano Joan Rovira, con creazioni ludiche realizzate con materiali di riciclo, tra arte e inventiva. Misteriosi personaggi e clown bizzarri accompagnano poi il pubblico nel Luna Park di StraBizarre, tra atmosfere oniriche, giochi e ricchi premi. La scienza raccontata in tre minuti? Sempre al pomeriggio, ma negli spazi interni della Biblioteca, i ricercatori del Cnr illustrano alcuni studi in modo semplice e divertente, mentre l’emeroteca ospita laboratori interattivi per giovani scienziati, insieme ai ricercatori di OpenLab e Neurofarba dell’Università di Firenze. Preferite un’avventura alla Tomb Rider? Alle 22,30 parte dalla Biblioteca la visita guidata alla Tomba etrusca della Montagnola, insieme all’archeologo Valter Fattorini. Con le percussioni brasiliane di Batucada Agogo si arriva al tramonto e dopo il Carillon Teatrale e il Circo dei Burattini, il palco si apre alle atmosfere swing dell’orchestra Osmanngold. Tra le proposte, da non perdere la “Silent Disco” in programma dalla mezzanotte nella Corte interna. Evergreen, dance '90 e house: indossando le cuffie, si può scegliere la musica preferita e lasciarsi andare alle danze. L’iniziativa è inserita nel progetto Under 30 di Unicoop Firenze, per partecipare basta prenotarsi online sui siti www.coopfi.info/under30 e bit.ly/nottebianca25. A mezzanotte parte anche la cinemaratona dedicata a Tim Burton, mentre gli amanti delle sfide possono scegliere tra tornei di giochi di ruolo, cardgame, wargame, Risiko, i quiz del Club del Giallo e i giochi investigativi di Marco Gufarelli. E ancora, osservazioni astronomiche e lezioni di danze popolari. Domenica mattina risveglio con bagni di gong. Alle 10,30 gli sketch comici della scuola di recitazione Zera e le letture per bambini della Biblioteca Circolante. Avete porcellane della Manifattura Ginori? Portatele con voi domenica dalle 10,30, le conservatrici del Museo Ginori vi spiegheranno stili, periodo storico e tipo di lavorazione. Alcune iniziative sono a numero chiuso. Si consiglia di prenotare su bit.ly/nottebianca25 oppure via telefono allo 0554496851. Programma completo su www.bibliosestoragazzi.it/nottebianca2025/. Vi è venuto un certo appetito? Dalle 19,30 apericena, alla mezzanotte spaghettata, dalle 6 colazione, tutto al bar Le Fornaci adiacente la Biblioteca (consigliata la prenotazione 338 6779157). La Notte Bianca è organizzata dalla Biblioteca comunale Ernesto Ragionieri con il contributo di Unicoop Firenze, in collaborazione con la Società per la Biblioteca Circolante e con la partecipazione di tante realtà culturali e artistiche del territorio. Maurizio Costanzo