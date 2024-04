Alla Limonaia di Villa Strozzi torna la Notte Blu: transizione digitale al centro dei dibattiti

Firenze, 24 aprile 2024 – Si parlerà di transizione digitale e, in particolare, di come l’intelligenza artificiale influenzi il settore della creatività.

Torna il 4 maggio alla Limonaia di Villa Strozzi (via Pisana 77) la Notte Blu, l'evento realizzato da Europe direct Firenze in occasione della Festa dell’Europa, che vede quest'anno la collaborazione di La Limonaia e Fiore sul vulcano. La transizione digitale è un elemento chiave dello sviluppo economico: la commissione europea è impegnata su più fronti affinché cittadini, imprese e governi possano beneficiarne in modo completo e sicuro. In questo contesto, si legge in una nota, assume importanza strategica anche il lavoro di informazione e riflessione su come le nuove tecnologie e i nuovi sistemi impattano i diversi settori, andando a trasformare il modo di lavorare, di creare, di fruire di servizi, di relazionarsi e di applicare norme.

Ne parleranno, a partire dalle 18.30, creativi, giuristi, docenti, esperti di intelligenza artificiale e filosofi. Il talk 'To infinity and beyond - L’impatto dell’intelligenza artificiale sul settore creativo' vedrà gli interventi di Lorenzo Ceccotti (noto anche con lo pseudonimo di LRNZ, visual artist e designer attivo in numerosi campi della creatività visiva e dal 9 maggio nei cinema con Il segreto di Liberato, di cui ha disegnato le figure animate), Francesco 'Checco' Draicchio (Lo Stato Sociale), Teresa Numerico (docente di logica e filosofia della scienza all'università Roma Tre), Giovanni Maria Riccio (docente di diritto privato Comparato Università di Salerno) e Adriana Peduto (avvocata, socia dello studio legale E-Lex) coordinati da Matteo Flora (docente in sicurezza delle AI e delle superintelligenze all’Ese - European School of Economics).

La serata si concluderà, a partire dalle 22.30, con 'Lo Stato Social DJ Set'.