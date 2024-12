Lastra a Signa, ‘La cameriera di Puccini’ va in scena al Teatro delle Arti

Firenze, 4 dicembre 2024 - Le eroine pucciniane tra musica e parole. Va in scena venerdì 6 dicembre, alle ore 21, al Teatro delle Arti di Lastra a Signa “La cameriera di Puccini”, uno spettacolo che unisce la dimensione popolare e il potere evocativo della lirica . Uno spettacolo che unisce musica e teatro, alternando al racconto drammaturgico le apparizioni in musica delle celebri eroine pucciniane. Siamo a Torre del Lago, nella villa di Puccini, nel 1908. Arriva da Firenze un giovane giornalista per intervistare il Maestro. Viene accolto in malo modo da Marianna, la cameriera di casa. Sulle prime non vuole farlo entrare perché “oggi è successa una disgrazia”. Poi lo invita ad aspettare il ritorno del Maestro sperando che nel frattempo il giovane, appena laureato in botanica, l’aiuti a guarire le sue rose ammalate. Tra i due cresce una specie di intimità che porterà Marianna a raccontare. E così, per bocca di questa simpatica cameriera, con la sua bella lingua toscana, si andrà a conoscere Giacomo Puccini: dalle emozionanti storie delle sue opere alle pieghe più intime della sua vita. Ma anche il suo essere mondano, la sua simpatia, e quella sua dolorosa malinconia che si riflette nella calma immobilità del piccolo lago. Il racconto dell’appassionata cameriera si tingerà anche di giallo, prendendo il risvolto di un’indagine tra le pieghe di quel mistero che avvolse casa Puccini: il caso Doria Manfredi, per il quale furono coinvolti il maestro e la moglie. Marianna lo difenderà fino in fondo, finché potrà, anche lei, come tutti, innamorata di lui… Entreremo così nel mondo poetico e musicale del grande Puccini dalla porta della sua vita e insieme alla sua musica, che entra nello spettacolo con cinque tra le più celebri romanze. Prossimi appuntamento il 9 e 10 gennaio L’assaggiatrice di Hitler, lo spettacolo è la trasposizione scenica del romanzo Le assaggiatrici di Rosella Postorino, vincitrice di numerosi premi nazionali e internazionali, tra cui il Premio Campiello 2018 e il Prix Jean-Monnet 2019. Il 17 gennaio sarà la volta di Come voi volete’ con Alessandro Calonaci, Dania Nassini, Sauro Artini, Mery Nacci, Emiliano Buttaroni, Matteo Caioli, Elena Pierattini, Elena Palloni, Cristina Poli, Riccardo Rogai, Christian Vertucci, Sonia Fiaschi e con Evelyn Di Biase (voce), Stefania Bedetti (violino), adattamento e regia Alessandro Calonaci. In una girandola di battute, scambi di persone ed equivoci si consumano i tormenti d'amore dei personaggi che popolano l'isola di Gangalandi. Attraverso l'ultima commedia scritta da William Shakespeare, La dodicesima notte, il pubblico si troverà immersi in avventure piene di passioni e di divertimento. Sono solo alcuni dei tanti spettacoli del ricco cartellone.