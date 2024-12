L'Acqua cheta, tre nuove date per la commedia di Augusto Novelli

Firenze, 30 dicembre 2024 - Dopo il successo delle prime due rappresentazioni estive nel palcoscenico rurale posto di fronte alla Chiesa di Sant’Angelo Vico l’Abate, La Compagnia “La Soffianella” torna ad esibirsi in tre date. Sabato 11 gennaio, alle ore 21, presso la Parrocchia Immacolata e San Martino a Montughi (viale Paoletti, n. 32), Sala "Il Faro". Ingresso a offerta libera fino a esaurimento posti. Domenica 12 gennaio 2025, alle ore 16:00, presso la Parrocchia Immacolata e San Martino a Montughi (viale Paoletti, n. 32), Sala "Il Faro". Ingresso a offerta libera fino a esaurimento posti. Venerdì 17 gennaio 2025, alle ore 21:00, presso il Teatro Boito (via Rosa Libri, n. 2) di Greve in Chianti (FI). Ingresso libero fino a esaurimento posti: per informazioni chiamare il numero 055.853889. Costo del biglietto: 5 euro. La regia è di Claudio Frosini. Con Massimo Curradi, Barbara Cei, Irene Biondi, Maria Magini, Guido Sensi, Edoardo Stefano Frosini, Omar Landini Dettori, Andrea Baldassarre, Francesco Pagliani, Lucia Ammendola, Vera Bartolini, Maria Novella Alioto. “L’Acqua cheta” di Augusto Novelli. Rappresentata per la prima volta al Teatro Alfieri di Firenze il 29 gennaio del 1908 dalla Compagnia diretta da A. Niccoli, “L’Acqua cheta” di Augusto Novelli è da sempre la più bella, completa e divertente commedia fiorentina. L’opera è stata messa in scena innumerevoli volte da compagnie teatrali di tutto il mondo. La sua capacità di raccontare Firenze con onestà, ironia e veracità la rende “senza tempo”, permettendo a chi la guarda e ascolta di rivivere la fiorentinità e contemporaneamente di trasmetterla a chi desidera conoscerla. La Compagnia “La Soffianella” si è avvicinata alla sua messa in scena con questo spirito: accompagnare il pubblico in un percorso di riscoperta per gli spettatori più avanti nell’età e di conoscenza dell’epoca e delle sue tradizioni per i più giovani. Per raggiungere questo obiettivo, oltre ad una particolare attenzione nella recitazione dei singoli attori, è stata condotta una ricerca accurata sui costumi e sugli oggetti di scena, con particolare cura anche per gli effetti di luce e per la scelta dei brani musicali. Il successo delle prime due rappresentazioni del 5 e 6 luglio 2024 ha visto protagonista un’ambientazione scelta appositamente al di fuori della tradizionale collocazione nel quartiere di San Niccolò a Firenze, dove solitamente si sviluppa la trama della commedia. Il palcoscenico naturale, di rara bellezza, era incastonato tra gli oliveti e i vigneti prospicienti la Chiesa di Sant’Angelo Vico l’Abate, nelle immediate vicinanze di Mercatale Val di Pesa. La Compagnia “La Soffianella” tornerà ad esibirsi in tre date: sabato 11 gennaio 2025, alle ore 21:00, presso la Parrocchia Immacolata e San Martino a Montughi (viale Paoletti, n. 32), Sala "Il Faro". Ingresso a offerta libera fino a esaurimento posti. Domenica 12 gennaio 2025, alle ore 16:00, presso la Parrocchia Immacolata e San Martino a Montughi (viale Paoletti, n. 32), Sala "Il Faro". Ingresso a offerta libera fino a esaurimento posti. Venerdì 17 gennaio 2025, alle ore 21:00, presso il Teatro Boito (via Rosa Libri, n. 2) di Greve in Chianti (FI). Per informazioni chiamare il numero 055.853889. Costo del biglietto: 5 euro. La Compagnia di prosa “La Soffianella”. La Compagnia di prosa "La Soffianella" muove i suoi primi passi a metà degli anni Ottanta "all'ombra", come spesso si suol dire, di un campanile di parrocchia. In questo caso si tratta del campanile della Chiesa di San Paolo, situata nel quartiere fiorentino di Soffiano. “La Soffianella” aggiunge il suo percorso ad altre esperienze teatrali che si sono susseguite dal 1965 all’interno del “Piccolo teatro San Paolo” facente parte del più ampio complesso parrocchiale. Pur mantenendo sempre fede al suo carattere "dilettantesco", la Compagnia ha costantemente mirato a porre al centro di ogni sua rappresentazione teatrale una ricerca approfondita e accurata nei minimi dettagli: dalla scenografia all’arredamento e agli oggetti di scena, dallo studio e dalla realizzazione dei costumi, fino alla cura degli effetti di illuminotecnica e delle musiche di scena. In questi quarant'anni di attività, la Compagnia ha visto alternarsi numerosi "compagni di viaggio". Ai giovani di allora si sono via via uniti nuovi membri, contribuendo al raggiungimento dell'obiettivo che “La Soffianella” si era prefissata fin dalla sua nascita: unire donne e uomini, giovani e meno giovani, tutti fianco a fianco. Con grande passione, entusiasmo e sacrificio, gli attori hanno condiviso un percorso comune, riuscendo sempre a integrarsi tra loro, nonostante le differenze generazionali.